Kolejne informacje o świecie The Blood of Dawnwalker. Trzecia część historii już dostępna

Rebel Wolves udostępniło następną część historii, stanowiącą wprowadzenie do świata The Blood of Dawnwalker.

Coraz więcej dowiadujemy się o grze The Blood of Dawnwalker i jej świecie. Niedawno deweloperzy z Rebel Wolves udzielili wywiadów, z których dowiedzieliśmy się, że wprowadzenie limitu czasowego, wynoszącego 30 dni i nocy, na wykonywanie misji pogłębi immersję świata, dzięki której gracze nie spędzą zbyt wiele czasu na minigrach, zamiast ratować swoją rodzinę. Tym razem twórcy udostępnili trzecią już część historii opowiadanej z perspektywy Albertusa Taurinusa, uczony pozbywającego z Włoch do Doliny Sangora, czyli głównej lokacji nadchodzącego RPG-a. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniej części on i jego kompani muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami, czyhającymi na nich w górach.

The Blood of Dawnwalker – trzecia część historii świata

Taurinus wspomina, że doskonale zna góry i ich liczne niebezpieczeństwa, ale nie był przygotowany na to, co zgotują mu Karpaty. Podczas wyprawy jego drużyna musiała zmierzyć się z wygłodniałymi wilkami, a także licznymi lawinami śnieżnymi. Według jednego z towarzyszy za wszystkimi ich nieszczęściami stali tajemniczy „ludzie gór”. Kim oni są? Tego Rebel Wolves jeszcze nie wyjaśniło, ale możemy przewidywać, że chodzi o grupę wampirów z pierwszego zwiastuna gry.