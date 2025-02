Kolejne studia należące do NetEase są zagrożone zamknięciem. Lista jest dość długa

20 lutego NetEase opublikowało skonsolidowany raport finansowy za czwarty kwartał 2024 roku, odnotowując wzrost przychodów o 1,5% rok do roku, ale jednocześnie spadek zysku brutto o 2,6%. Wyniki te nie spełniły oczekiwań analityków, co skłoniło firmę do agresywnych działań oszczędnościowych w zagranicznych oddziałach. Bloomberg donosi, że NetEase było bliskie anulowania Marvel Rivals, a cała strategia cięć została zapoczątkowana przez założyciela i CEO Williama Dinga, który chce skupić zasoby firmy na mniejszym katalogu gier.

Szykują się kolejne zwolnienia i zamknięcia studiów?

Według raportu Stephena Totilo z Game File, NetEase aktywnie szuka nabywców na kilka swoich zagranicznych studiów. Dotyczy to zarówno nowo założonych oddziałów, jak i bardziej uznanych marek, takich jak Quantic Dream, czyli twórców Heavy Rain. Jeśli NetEase nie znajdzie kupców, wiele z tych studiów może zostać zamkniętych jeszcze przed wydaniem jakiejkolwiek gry.