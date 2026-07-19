Zaloguj się lub Zarejestruj

Where Winds Meet wkracza w Nową Erę Wuxia. Aktualizacja 2.0 przyniesie ogrom nowości

Maciej Petryszyn
2026/07/19 19:00
0
0

Pomimo upływu czasu Where Winds Meet utrzymuje przyzwoity poziom zainteresowania. Nic dziwnego, że twórcy nadal rozwijają swój tytuł.

Ten już niedługo otrzyma znaczącą aktualizację. Oto bowiem nadchodzi wersja 2.0.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

Nadchodzi Where Winds Meet 2.0, a wraz z nim Hidden Mountain

A co przyniesie nam Where Winds Meet 2.0? Jednym z najważniejszych punktów jest rozszerzenie Hidden Mountain, wraz z którym otrzymamy dostęp do nowego regionu o tej samej nazwie. W tym zaś odkryjemy tajemnicze miasto pełne równie tajemniczych mechanizmów, opartych na mohistycznej pomysłowości. Do tego dojdą również nowe wątki fabularne i nowe misje oraz bronie. Nie zabraknie też świeżych wydarzeń, w ramach których zgarniemy limitowane nagrody. Również sam świat Where Winds Meet wzbogaci się o nowych bossów. W ogólnym rozrachunku do chińskiej produkcji zmierza jedna z największych aktualizacji w jej dotychczasowej historii.

Sami twórcy nie kryją podekscytowania tym, co nadchodzi do ich gry:

Wraz z otwarciem regionu Hidden Mountain, Where Winds Meet oficjalnie wkracza w Nową Erę Wuxia. Przeżyj ogromne ulepszenia w konstrukcji świata, walce, opowiadaniu historii oraz oprawie audiowizualnej. Swój debiut zalicza również nowa sekta Mohist Hill, odkrywając zupełnie nowe jianghu ukryte wewnątrz tysiącletniego, mechanicznego miasta.

GramTV przedstawia:

Where Winds Meet 2.0 zadebiutuje już 23 lipca i będzie dostępne dla wszystkich. Pytanie, czy premiera nowej wersji gry pomoże w zwiększeniu jej popularności? Obecnie tytuł przyciąga na serwery około 20 tysięcy osób w peaku. Nie jest to wynik zły, ale jednocześnie daleki od premierowych 251 tysięcy.

Źródło:https://gamingbolt.com/where-winds-meet-hidden-mountain-trailer-details-even-more-gameplay-and-spectacular-sights

Tagi:

News
NetEase
Where Winds Meet
NetEase Games
Everstone Studio
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112