Where Winds Meet wkracza w Nową Erę Wuxia. Aktualizacja 2.0 przyniesie ogrom nowości

Ten już niedługo otrzyma znaczącą aktualizację. Oto bowiem nadchodzi wersja 2.0.

Nadchodzi Where Winds Meet 2.0, a wraz z nim Hidden Mountain

A co przyniesie nam Where Winds Meet 2.0? Jednym z najważniejszych punktów jest rozszerzenie Hidden Mountain, wraz z którym otrzymamy dostęp do nowego regionu o tej samej nazwie. W tym zaś odkryjemy tajemnicze miasto pełne równie tajemniczych mechanizmów, opartych na mohistycznej pomysłowości. Do tego dojdą również nowe wątki fabularne i nowe misje oraz bronie. Nie zabraknie też świeżych wydarzeń, w ramach których zgarniemy limitowane nagrody. Również sam świat Where Winds Meet wzbogaci się o nowych bossów. W ogólnym rozrachunku do chińskiej produkcji zmierza jedna z największych aktualizacji w jej dotychczasowej historii.