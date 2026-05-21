Nowa gra twórców Detroit okazała się klapą. Projekt zostanie zamknięty

W opublikowanym przez studio oświadczeniu możemy wyczytać:

Dzisiaj studio Quantic Dream ogłasza zakończenie prac nad rozwojem projektu Spellcasters Chronicles.

Tworząc ten projekt, nasze zespoły postawiły sobie za cel zbadanie nowych obszarów kreatywnych i stworzenie odważnej, oryginalnej rozgrywki wieloosobowej. Spellcasters Chronicles pozwoliło nam eksperymentować z nowymi koncepcjami i powołać do życia ambitną grę, ukształtowaną przez talent, kreatywność oraz zaangażowanie wszystkich zaangażowanych osób.

Jednak w dzisiejszym, szczególnie wymagającym otoczeniu rynkowym, gra nie zdobyła widowni niezbędnej do zapewnienia jej długoterminowej stabilności. Podjęliśmy w związku z tym trudną decyzję o ponownym skoncentrowaniu naszych wysiłków na innych projektach. […]

Spellcasters Chronicles pozostanie dostępne online do 19 czerwca 2026 roku, kiedy to serwery zostaną wyłączone. Wszystkie kwoty wydane podczas Wczesnego Dostępu (Early Access) będą kwalifikować się do pełnego zwrotu kosztów na wniosek gracza. Dalsze szczegóły zostaną udostępnione w nadchodzących dniach za pośrednictwem oficjalnych kanałów gry oraz serwera Discord.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować graczom, którzy dołączyli do nas w tej podróży, twórcom i członkom społeczności, którzy wspierali projekt, oraz zespołom, których niezwykła praca powołała Spellcasters Chronicles do życia.