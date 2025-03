Pustki w salach kinowych na Śnieżce. Disney notuje wielką porażkę

W premierowy weekend Śnieżka zarobiła 43 miliony dolarów w Ameryce, co jest wynikiem o wiele mniejszym niż wcześniej prognozowano. Tuż przed debiutem produkcji informowano, że otwarcie będzie wynosić od 48 do 58 mln dolarów. Tym razem analitycy znacząco się pomylili.

Zgodnie z przewidywaniami po pierwszym weekendzie Śnieżka nie stanie się hitem Disneya. Film zebrał kiepskie oceny od recenzentów, ale również widzowie nie są przychylni nowemu remake’owi i IMDb nawet na krótki czas ukryło ocenę filmu . Zresztą w serwisie CinemaScore widzowie wystawili produkcji notę B+, co jest najgorszym wynikiem dla jakiegokolwiek remake’u Disneya. Nawet Dumbo otrzymał A+. Wszystko to spowodowało, że na salach kinowych, gdzie wyświetlana była Śnieżka, świeciło pustkami. Film nie sprzedał się ani w Ameryce, ani na pozostałych rynkach.

Błędnie założyli, że produkcją zainteresowani będą również widzowie z innych krajów. Prognozowali, że globalne otwarcie Śnieżki wyniesie ponad 100 mln dolarów. Tymczasem produkcja zarobiła na pozostałych rynkach 44,3 mln dolarów, co daje globalne otwarcie na poziomie 87,3 mln dolarów. Jest to katastrofalny wynik dla filmu, który kosztował co najmniej 269 milionów dolarów, chociaż niektórzy przewidują, że budżet mógł przekroczyć nawet 300 mln dolarów.