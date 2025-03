Śnieżka ostro krytykowana w pierwszych recenzjach. Disneyowi znowu nie wyszło

I jak tu ufać pierwszym opiniom recenzentów, skoro kilka dni później film zbiera tak negatywne oceny? Tuż po samej premierze Śnieżki pojawiło się sporo głosów, że to jeden z najlepszych aktorskich remake’ów Disneya i bije z niego prawdziwa magia. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, przynajmniej tak wynika z pierwszych recenzji, które już trafiły do sieci. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma tylko 48% pozytywnych opinii z 96 recenzji, a średnia ocena to 5,5/10. Podobnie wygląda to na Metacritic, gdzie średnia nota to 47/100. Tym samym Disney notuje kolejną komercyjną porażkę po Mufasa: Król Lew, który zadebiutował w kinach w grudniu ubiegłego roku.

Śnieżka – pierwsze recenzje

Nie wiadomo, jak pierwsze recenzje Śnieżki wpłyną na wyniki finansowe z pierwszego weekendu, ale ostatnie prognozy podawały globalne otwarcie na poziomie powyżej 100 mln dolarów, co jest obiecującym wynikiem dla wytwórni. Mimo to produkcja nie została polubiona przez większość krytyków, którzy narzekają na niemal każdy element filmu. Począwszy od słabej, pełnej zmian względem oryginału historii, przez kiepskie role dwóch głównych aktorek, aż po fatalnie wyglądające krasnoludki. Niektórym podoba się jednak realizacja całego filmu, a inni mimo wszystko chwalą Rachel Zegler i Gal Gadot w swoich rolach. Sporo pochwał zbierają nowe aranżacje znanych piosenek. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.