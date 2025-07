Producent Xboxa skrytykowany za sugerowanie zwolnionym deweloperom użycia AI do "planowania kariery i wsparcia emocjonalnego”

To naprawdę trudny czas, i jeśli właśnie przechodzisz przez zwolnienie lub nawet się do niego przygotowujesz, nie jesteś sam i nie musisz przechodzić przez to samodzielnie. Wiem, że te narzędzia (LLM, jak ChatGPT czy Copilot) budzą mieszane emocje, ale nie mogę nie spróbować podzielić się najlepszymi radami, jakie mam w tej sytuacji. Eksperymentowałem z wykorzystaniem AI, by zmniejszyć emocjonalne i poznawcze obciążenie wynikające z utraty pracy.