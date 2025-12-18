Zaloguj się lub Zarejestruj

Dying Light: The Beast dostaje Nightmare Mode. Techland stawia na brutalne wyzwanie

Mikołaj Berlik
2025/12/18 10:30
Aktualizacja 1.5 wprowadza nowy poziom trudności i najinteligentniejszego Volatile’a w historii serii.

Update 1.5 to jedna z największych aktualizacji Dying Light: The Beast od premiery. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że nowa zawartość ma zapewnić bardziej surowe i wymagające doświadczenie, w którym przetrwanie staje się realnym wyzwaniem nawet w ciągu dnia.

Dying Light: The Beast – Nightmare Experience i Alpha Volatile

Nightmare Experience to nowy poziom trudności, w którym zarówno ludzie, jak i zainfekowani są silniejsi, szybsi i znacznie bardziej agresywni. Przeciwnicy lepiej reagują na działania gracza, wykorzystując wyostrzone zmysły, a niektóre Mroczne Strefy mogą teraz zawierać Volatile’e nawet za dnia. Zasoby stają się ograniczone, a zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla przetrwania.

Największą nowością aktualizacji jest jednak Alpha Volatile – najpotężniejszy i najbardziej inteligentny zainfekowany w historii serii. Potrafi śledzić zapach gracza, ignoruje światło UV z latarki i może polować na ofiarę przez całą mapę, dopóki ta nie dotrze do bezpiecznej strefy lub nie zdoła go zabić. Jego obecność wymusza znacznie bardziej taktyczne podejście do nocnej eksploracji.

Aktualizacja wprowadza również nowe mechaniki survivalowe. System głodu wpływa na wytrzymałość, regenerację zdrowia i skuteczność w walce, a latarka zużywa baterię, stopniowo przygasając i migocząc. Jednocześnie Techland zapowiada unikalne nagrody za ukończenie najtrudniejszych wyzwań, w tym ekskluzywne przedmioty, strój oraz nową skórkę pojazdu.

Przypomnijmy, że Dying Light: The Beast dostępne jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/dying-light-the-beast-update-nightmare-mode-volatile/

