Dying Light: The Beast dostaje Nightmare Mode. Techland stawia na brutalne wyzwanie

Update 1.5 to jedna z największych aktualizacji Dying Light: The Beast od premiery. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że nowa zawartość ma zapewnić bardziej surowe i wymagające doświadczenie, w którym przetrwanie staje się realnym wyzwaniem nawet w ciągu dnia.

Dying Light: The Beast – Nightmare Experience i Alpha Volatile

Nightmare Experience to nowy poziom trudności, w którym zarówno ludzie, jak i zainfekowani są silniejsi, szybsi i znacznie bardziej agresywni. Przeciwnicy lepiej reagują na działania gracza, wykorzystując wyostrzone zmysły, a niektóre Mroczne Strefy mogą teraz zawierać Volatile’e nawet za dnia. Zasoby stają się ograniczone, a zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla przetrwania.