Producent Diablo IV o problemach z wersją beta. „Mieliśmy trudny początek”

Rod Fergusson podkreślił, do czego służą testy wersji beta.

Blizzard ma długą tradycję z nieudanymi startami swoich gier i najwyraźniej przeniosło się to również na beta testy. W miniony piątek wystartowała pierwsza faza bety Diablo IV, która przyniosła graczom wiele frustracji. W pierwszy dzień trwania wiele osób nie mogło zalogować się do gry, a gdy im się już udało, napotkali wiele błędów, które uniemożliwiały lub utrudniały rozgrywkę. Jeszcze w sobotę deweloperzy wydali nowe aktualizacje, które na bieżąco eliminowały najpoważniejsze bolączki bety czwartej części Diablo. Teraz do całej sytuacji odniósł się menadżer marki, Rod Fergusson, który bronił stanu testów i przypomniał graczom, dlaczego Blizzard zdecydował się je przeprowadzić.