Gracz w Diablo 4 odkrył nowego, ukrytego bossa. Przeciwnicy są fontanną łupów

Jedenasty sezon przyniósł nowego bossa, z którego wypada mnóstwo przedmiotów. Jeden z graczy podzielił się znaleziskiem.

Blizzard po cichu dorzucił do 11 sezonu w Diablo 4 nowego bossa. Jeden z graczy odkrył w Sanktuarium sekretną aktywność z ukrytą areną i wymagającą walką, która nagradza bohaterów solidną porcją łupów. Diablo 4 – odkryto nowego bossa, który porzuca po sobie masę łupów Tajemnica wyszła na jaw, gdy część społeczności zaczęła eksperymentować z nowymi sezonowymi mechanikami. Podczas polowania na znanych demonów z fabuły serii, tak zwanych Lesser Evils, gracze zbierali skażone części ciała potrzebne do przywoływania bossa świata. Wśród standardowych przedmiotów od czasu do czasu trafiały się jednak przedmioty oczyszczone, jak Pazur Andariel czy Oko Beliala, które nie pasowały do znanego schematu.

To wzmożyło aktywność poszukiwaczy sekretów. Po krótkich testach odkryto cztery ołtarze rozrzucone w pozornie przypadkowych miejscach mapy. Każdy z nich reagował na inny oczyszczony artefakt, a po złożeniu kompletu otwierał się portal prowadzący do mrocznej lokacji opisanej jedynie szeregiem znaków zapytania. Na arenie nie czekał pojedynczy przeciwnik, lecz pełnoprawna bitwa z czterema bossami jednocześnie. Starcie przypomina chaotyczną bójkę na wyniszczenie i wymaga dobrej koordynacji. Nagrody są jednak adekwatne do wysiłku i zwycięzcy zgarniają stosy ekwipunku, unikalnego wierzchowca oraz rzadki materiał rzemieślniczy potrzebny do stworzenia jednego z najmocniejszych przedmiotów w grze.

GramTV przedstawia:

Co istotne, do walki można zaprosić znajomych, nawet jeśli sami nie znaleźli wszystkich oczyszczonych części. Największym wyzwaniem pozostaje skompletowanie zestawu, gdyż te przedmioty są rzadkie, a jeden z demonów pojawia się tylko co kilka godzin. To jednak tylko podsyca zainteresowanie, bo już teraz gracze łączą siły wyłącznie po to, by farmić nowo odkryty sekret. Przypomnijmy, że podczas The Game Awards 2025 Blizzard zapowiedział nowy dodatek, czyli Diablo 4: Lord of Hatred, który udostępni dwie nowe klasy. Jedna z nich jest już dostępna do sprawdzenia dla osób, które zamówiły przedpremierowo nadchodzące rozszerzenie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.