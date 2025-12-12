Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard zapowiedział specjalne wydarzenie świąteczne w Diablo 2

Jakub Piwoński
2025/12/12 15:00
Wydarzenie jest kolejnym dowodem na to, że Blizzard nie zapomina o swoim kultowym tytule.

Blizzard szykuje niespodziankę dla graczy Diablo II: Resurrected. Studio zapowiedziało 22 Noce Grozy, specjalne wydarzenie świąteczne, które odbędzie się w okresie od 16 grudnia, godz. 20:00, do 7 stycznia, godz. 20:00 CET. Event będzie dostępny we wszystkich trybach online, z wyjątkiem klasycznego Diablo II, co pokazuje, że gra wciąż jest aktywnie wspierana i rozwijana, mimo że jej premiera miała miejsce wiele lat temu.

Diablo 2
Diablo 2

Blizzard zapowiada specjalne, świąteczne wydarzenie w Diablo 2

Tegoroczna edycja 22 Nocy Grozy wprowadza istotną zmianę względem poprzednich lat – wszystkie wzmocnienia będą dostępne przez cały czas trwania wydarzenia, bez wcześniejszej rotacji. Dzięki temu gracze będą mogli w pełni wykorzystać dodatkowe premie w trakcie świątecznej rozgrywki. Wśród nich znajdują się: 25% dodatkowego doświadczenia w Obszarach Grozy, 250 punktów znajdowania magii dla postaci oraz 19 stałych Popularnych Obszarów Grozy, które będą aktywne każdego dnia.

GramTV przedstawia:

Blizzard zapowiada, że uczestnicy wydarzenia mogą spodziewać się nie tylko wyższych premii i łatwiejszego zdobywania łupów, ale także wyjątkowego świątecznego klimatu w Sanktuarium. To okazja, by przetestować swoje postacie, zdobyć wartościowy ekwipunek i sprawdzić, jak poradzą sobie w zmodyfikowanych Obszarach Grozy. Studio zachęca zarówno weteranów, jak i nowych graczy, do udziału w 22 Nocach Grozy, które mają połączyć klasyczną grozę Diablo 2 z lekkim, świątecznym akcentem.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24250349/wydarzenie-swiateczne-22-noce-grozy

Tagi:

News
Blizzard
wydarzenie
Święta
Diablo 2
Diablo 2 Resurrected
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


