„To będzie nasz największy rok”. Blizzard ujawnia ambitne plany na BlizzCon

Blizzard Entertainment zapowiada ofensywę, jakiej studio jeszcze nie miało. Według władz firmy 2026 rok ma być największym w jej historii. Powrót BlizzConu po kilkuletniej przerwie ma być jednym z kluczowych punktów obchodów 35-lecia Blizzarda. Jak jednak podkreślają przedstawiciele firmy, wydarzenie nie będzie jedyną atrakcją – studio planuje serię dużych premier i zapowiedzi jeszcze przed samą imprezą.

BlizzCon 2026 i „wielkie uderzenia” Blizzarda

Johanna Faries, obecna szefowa Blizzard Entertainment, w rozmowie z Variety zapowiedziała, że zespoły studia pracują nad „major swings”, czyli projektami i ogłoszeniami o dużej skali. Mają one dotyczyć najważniejszych marek Blizzarda i być rozłożone w czasie, a nie ograniczać się wyłącznie do samego BlizzConu.