Problemy Ubisoftu nie ustają. Związek zawodowy strajkuje

W komunikacie opublikowanym przez Solidaires Informatique wyczytamy:

Dość tego. Strajk!

W związku z katastrofalnymi zapowiedziami ze strony pana Yvesa Guillemota (plan redukcji kosztów, kasowanie projektów, koniec pracy zdalnej itp.) sekcja Solidaires Informatique wzywa do wstrzymania pracy w czwartek 22 stycznia rano.

Wzywamy pracowników i pracownice Ubisoft Paris do trwającego pół dnia strajku z następującymi żądaniami:

zakończenie planu redukcji kosztów

utrzymanie i rozszerzenie warunków pracy zdalnej

godne podwyżki na nadchodzący rok

To pierwsza odpowiedź na absurdalne decyzje zarządu. Obecnie omawiane są kolejne akcje strajkowe. Nie ma pozwolenia na to, by szefostwo swobodnie niszczyło nasze warunki pracy. Być może trzeba mu przypomnieć, że to pracownicy tworzą gry.

W związku z nadużyciami ze strony kierownictwa – odpowiedź jest kolektywna!