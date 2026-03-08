Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce pojawiła się promocja na Star Wars Outlaws

Wydawało nam się. Ostatecznie Star Wars Outlaws okazało się bowiem produkcją bardzo bezpieczną.
Niższa cena Star Wars Outlaws na PS5
Nie oznacza to jednak, że kompletnie złą. Jeżeli ktoś lubi styl produkcji Ubisoftu w otwartym świecie, w Outlaws powinien czuć się jak ryba w wodzie. Zainteresowani? Jeżeli tak, to pojawiła się idealna okazja, by samodzielnie sprawdzić, o co tyle szumu. Na Allegro możemy bowiem kupić Star Wars Outlaws w wersji na PlayStation 5 za zaledwie 74,50 zł. Tymczasem w wielu innych miejscach cena ta dobija do nawet 100 zł.
- Star Wars Outlaws (PS5) – 74,50 zł
Poznaj pierwszą grę z uniwersum Star Wars z otwartym światem i odwiedzaj wyjątkowe miejsca w całej galaktyce – dobrze znane i nowe. Kuś los jako łotrzyca Kay Vess w pogoni za wolnością i zasobami na rozpoczęcie nowego życia. Walcz, kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce.
Jeśli podejmiesz ryzyko, galaktyka pełna jest możliwości.
Zwiedzaj wyjątkowe miejsca z tętniącymi życiem miastami i kantynami. Bierz udział w niesamowitych wyścigach plenerowych na swoim ścigaczu. Każde miejsce to nowe przygody, zróżnicowane wyzwania i kuszące nagrody – o ile podejmiesz ryzyko.
Prowadź brawurowe życie banitki. Z Nixem u boku obróć każdą sytuację na swoją korzyść: strzelaj z blastera, pokonuj wrogów dzięki podstępom lub gadżetom albo znajdź odpowiedni moment, by odwrócić ich uwagę i zyskać przewagę.
Przyjmuj niebezpieczne, ale lukratywne zlecenia od syndykatów przestępczych. Kradnij cenne towary, infiltruj tajne placówki i pokonuj wrogów sprytem jako jedna z najbardziej poszukiwanych w galaktyce. Każda decyzja ma wpływ na twoją reputację.
Pilotuj swój statek – Śmiałka – podczas ekscytujących starć z Imperium i innymi wrogami. Ścigaj, unikaj i atakuj, by zatriumfować.