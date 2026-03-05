Edycja Limitowana ostatniego Assassin's Creeda za mniej niż 80 zł

Ostatecznie Shadows z jednej strony nie okazało się bynajmniej najlepiej ocenianą odsłoną cyklu. Z drugiej zaś nadal jest to przyzwoita ubi-gierka.
Mniej niż 80 zł za Assassin's Creed Shadows
Jeżeli zaś ktoś nie miał jeszcze okazji przekonać się o tym samodzielnie, to pojawia się ku temu dobra okazja. Otóż w Media Expert możemy nabyć Assassin's Creed Shadows w Edycji Limitowanej na konsolę Xbox Series X za mniej niż 80 zł. Konkretnie za 79,97 zł. Wraz z grą dostaniemy również pakiet postaci Sekiryu – zestaw wyposażenia i broni dla Naoe, bestię Sekiryu i drobiazg w postaci Smoczego Zębu.
Przeżyj niesamowitą, historyczną, pełną akcji przygodę rozgrywającą się w feudalnej Japonii! Wciel się w zabójczą shinobi oraz potężnego legendarnego samuraja i odkrywaj przepiękny otwarty świat w czasach chaosu. Przełączaj się płynnie między dwójką niespodziewanych sojuszników, poznaj ich wspólne przeznaczenie i zapoczątkuj w Japonii nową erę.
Odkryj porywający otwarty świat feudalnej Japonii, od spektakularnych miast zamkowych i tętniących życiem portów, po spokojne kaplice oraz spustoszone przez wojnę krajobrazy. Przeżywaj przygody wśród nieprzewidywalnej pogody, zmieniających się pór roku i immersyjnego otoczenia.
Wciel się w Naoe, asasynkę shinobi, oraz legendarnego samuraja Yasuke, aby przeżyć ich pasjonujące historie i opanować ich dopełniające się style rozgrywki. Jako Naoe będziesz działać po cichu, aby unikać wykrycia i polegać na zwinności, aby zwodzić swoich wrogów. Jako Yasuke będziesz atakować przeciwników z zabójczą precyzją oraz siłą. Dla każdej z tych postaci osobno odblokujesz nowe umiejętności, wyposażenie oraz postępy.
Uczyń z informacji swoją broń, eksplorując świat i tworząc własną siatkę szpiegów, którzy staną się Twoimi oczami oraz uszami w różnych miejscach i pomogą Ci w ten sposób wytropić swój kolejny cel. Po drodze zrekrutujesz też nowych sojuszników o unikalnych umiejętnościach, którzy pomogą Ci wykonywać misje.
Stwórz w pełni modyfikowalną kryjówkę dla swojej rozwijającej się ligi shinobi i szkól tam swoich sojuszników, wytwarzaj nowe wyposażenie, wchodź w interakcje z kluczowymi postaciami oraz dopasowuj układ, dekoracje oraz akcesoria w swojej bazie.
