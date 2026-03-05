Edycja Limitowana ostatniego Assassin's Creeda za mniej niż 80 zł

Niedługo minie równo rok od premiery Assassin's Creed Shadows. Zgodnie z życzeniami graczy, które pojawiały się od wielu lat, serię wreszcie przeniesiono do czasów samurajów.

Ostatecznie Shadows z jednej strony nie okazało się bynajmniej najlepiej ocenianą odsłoną cyklu. Z drugiej zaś nadal jest to przyzwoita ubi-gierka.

Mniej niż 80 zł za Assassin's Creed Shadows

Jeżeli zaś ktoś nie miał jeszcze okazji przekonać się o tym samodzielnie, to pojawia się ku temu dobra okazja. Otóż w Media Expert możemy nabyć Assassin's Creed Shadows w Edycji Limitowanej na konsolę Xbox Series X za mniej niż 80 zł. Konkretnie za 79,97 zł. Wraz z grą dostaniemy również pakiet postaci Sekiryu – zestaw wyposażenia i broni dla Naoe, bestię Sekiryu i drobiazg w postaci Smoczego Zębu.