Deus Ex: Invisible War, czyli nieprzystosowany silnik i większa "konsolizacja"

Marka Deus Ex od wielu lat pozostaje w uśpieniu i nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał ulec zmianie. Jest to więc idealny moment, by nieco powspominać.

Sequel pierwszego Deus Exa z 2000 roku wydawał się skazany na sukces. Tymczasem wydana 3 lata później kontynuacja okazała się spektakularną klapą . Może niekoniecznie na polu finansowym, ale w kwestiach wizerunkowych już jak najbardziej. Fani byli zawiedzeni tym, co otrzymali, bo nijak miało się to do tego, czego oczekiwali po rewolucyjnym pierwowzorze.

Teraz do tematu na łamach PC Gamera wrócił Harvey Smith, który brał udział zarówno w pracach na pierwszą, jak i nad drugą częścią. Jak się okazuje, problemy produkcyjne zaczęły się już na samym początku, gdy Eidos Interactive narzuciło twórcom z Iron Storm zmodyfikowany silnik Unreal Engine 2. Priorytetem w pracach nad usprawnieniami było jednak powstające równolegle Thief: Deadly Shadows, a nie drugi Deus Ex.

Byłem liderem studia i powinienem był bardziej zdecydowanie się temu sprzeciwić – podsumowuje tamte wydarzenia Smith.

Z kolei inny z ówczesnych twórców, Ricardo Bare, wprost nazywa tę decyzję “super-idiotyczną”, sugerując, że pogrążyła ona całe Deus Ex: Invisible War. Z jednej strony był bowiem Thief, stawiający na mniejsze obszary, z drugiej zaś Deus Ex, gdzie detali był ogrom. A silnik zdecydowanie sobie z tym nie radził, bo zwyczajnie nie z taką myślą go modyfikowano. To wymusiło pójście na spore ustępstwa, byleby tylko poprawić wydajność, w tym znienawidzone przez graczy ekrany ładowania.

Sensem naszej gry miało być zwiększenie zagęszczenia obiektów. Użycie tamtego silnika oznaczało, że musieliśmy wszystko dzielić na segmenty – przyznał Bare.