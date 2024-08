Prince of Persia: The Lost Crown już dostępne na platformie Steam oraz na Steam Deck

Warto przy okazji wspomnieć, że w maju do Prince of Persia: The Lost Crown trafiła nowa zawartość . Gracze otrzymali między innymi dwa tryby – Boss Revenge oraz Boss Rush. Ponadto pojawiła się możliwość skorzystania z szybkiej podróży za pośrednictwem drzew Wak-Wak. Nie zabrakło także nowych skórek.

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis związany z Prince of Persia: The Lost Crown. Jak przekazali twórcy metroidvanii, ta jest już dostępna na platformie Steam. Oznacza to również, że w tytuł mogą zagrać posiadacze Steam Decków. Użytkownicy wersji OLED mogą liczyć nawet na 90 FPSów przy ustawieniach ultra, natomiast przy LCD – płynne 60 klatek na sekundę.

Warto dodać, że do 22 sierpnia zakupimy produkcję na Steamie z 40% zniżką. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutowało pierwotnie 18 stycznia 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja gry Prince of Persia: The Lost Crown. Świetna rozgrywka z nijaką fabułą.

