Dziś premiera gry Prince of Persia: The Lost Crown. Metroidvania od Ubisoftu

Dziś – 18 stycznia – na rynku zadebiutowała gra Prince of Persia: The Lost Crown. Wyczekiwana platformówka 2.5D od Ubisoftu została udostępniona na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Oferuje lokalizację kinową (z polskimi napisami).

Premiera gry Prince of Persia: The Lost Crown