Ubisoft zamyka kolejny zespół. Z firmą pożegnało się około 100 osób

Właśnie pojawiły się kolejne informacje na temat zwolnień w branży gier - tym razem ucierpiały osoby pracujące w jednym z zespołów Ubisoftu. Już wcześniej pojawiały się wieści sugerujące taką przyszłość studia Ubisoft Leamington, lecz dopiero teraz zmieniły się one w rzeczywistość. Deweloperzy podzielili się w sieci pożegnalnym komunikatem.

Ubisoft - komunikat o kolejnych zwolnieniach

Ubisoft Leamington będące oczywiście częścią francuskiej korporacji pracowało wcześniej nad takimi grami, jak Far Cry 5 oraz The Division 1 i 2. Oddział funkcjonujący od 2017 roku został rozwiązany, przez co pracę straciło około stu osób. Według informacji podanych przez GameIndustry, kilku z deweloperów przeszło na umowy zdalne i mają kontynuować współpracę. Od całego zespołu mogliśmy usłyszeć następujący komunikat: