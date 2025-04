Problemy z nagością w Far Cry 4 - cenzura, czy błąd techniczny? Ubisoft wyjaśnia

Fani serii Far Cry mieli ostatnio powód do irytacji. Na Steamie pojawiła się zmiana w grze Far Cry 4, która miała zostać uznana za cenzurę. Mowa o nagości. Gracze zauważyli, że w scenach z Shanath Arena, które wcześniej zawierały postacie topless, teraz wszyscy strażnicy byli ubrani. Wzbudziło to oburzenie, a niektórzy połączyli tę zmianę z niedawną współpracą Ubisoftu z Tencent, sugerując, że jest to wstęp do większej cenzury w grach. Na szczęście Ubisoft szybko wyjaśnił sprawę.

Brak nagości w Far Cry 4 – cenzura, czy błąd?

Firma potwierdziła, że zmiana była wynikiem „błędu technicznego” i dotyczyła zawartości przeznaczonej wyłącznie dla japońskiej wersji gry. Zawartość ta przypadkowo trafiła do wersji globalnej, powodując niezamierzoną cenzurę. Ubisoft natychmiast przywrócił grze pierwotny stan, usuwając niepożądane zmiany. W oficjalnym oświadczeniu podano, że firma nie miała żadnych planów cenzurowania gry, a błąd został już naprawiony.