GTA 5 wkrótce w Xbox Game Pass! Wielki hit Rockstara wraca do usługi Microsoftu

Jeśli tęskniliście za ulicami Los Santos, to z radością informujemy, że Grand Theft Auto 5 powróci do Game Passa 15 kwietnia! A dla tych z Was, którzy grają na PC, z jeszcze większą radością ogłaszamy, że w ramach PC Game Pass dostępna będzie wersja Enhanced, która zawiera najnowsze funkcje, takie jak pojazdy Hao's Special Works i nie tylko – czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie marki Xbox.