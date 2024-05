Prince of Persia: The Lost Crown z nową porcją zawartości. Aktualizacja już dostępna

Pod koniec marca bieżącego roku do Prince of Persia: The Lost Crown trafiła aktualizacja wprowadzająca kilka nowości. Tymczasem miłośnicy produkcji mogą po raz kolejny mieć powody do zadowolenia. Kolejna porcja zawartości zawitała właśnie do gry Ubisoftu, dodając między innymi dwa tryby rozgrywki.

Prince of Persia: The Lost Crown z nową aktualizacją

Na oficjalnej stronie Ubisoftu ukazał się nowy wpis związany z Prince of Persia: The Lost Crown. Zgodnie z przekazanymi informacjami, najnowsza aktualizacja gry jest już dostępna i oferuje graczom kolejne atrakcje. Wśród nowości znajduje się między innymi możliwość skorzystania z szybkiej podróży za pomocą drzew Wak-Wak.

Ponadto zainteresowani otrzymają dwa nowe tryby – Boss Revenge oraz Boss Rush. Pierwszy z wymienionych umożliwi ponowne starcie na dowolnym poziomie trudności z napotkanymi wcześniej przeciwnikami. Drugi tryb natomiast rzuci graczom wyzwanie polegające na pokonaniu 8 głównych bossów z rzędu. Do gry trafią również nowe skórki.