Realistyczny FPS ze sporą aktualizacją. Twórcy Hell Let Loose dodali wyczekiwaną przez graczy mapę

Produkcja jest dostępna do odebrania za darmo.

Wczoraj informowaliśmy o kolejnej darmowej grze do odebrania w Epic Games Store, którą okazało się Hell Let Loose. Przy tej okazji deweloperzy postanowili podzielić się kolejną łatką do gry, której główną atrakcją jest wyczekiwana przez wielu mapa. Całość została opisana przez twórców oraz zaprezentowana niedawno na materiale. Hell Let Loose - opis najnowszego patcha W ramach aktualizacji 17 w Hell Let Loose pojawiła się nowa mapa o nazwie Tobruk. Wyróżnia się ona dynamicznymi warunkami atmosferycznymi - przykładowo, możemy walczyć w burzy piaskowej, co znacznie zmniejsza widoczność. Teren został udostępniony w wariancie dnia oraz nocy, bitwy mogą być rozgrywane w scenariuszach Warfare, Offensive oraz Skirmish.

Dodatkowo, gracze Hell Let Loose doczekali się ulepszonej strzelnicy dla armii rosyjskiej oraz ogólnych poprawek dotyczących działania dynamicznego systemu pogody - od teraz ma być on bardziej przewidywalny. Zwiększono również siłę miotaczy ognia, aby były one w stanie niszczyć więcej struktur znajdujących się na mapach. Zasięg tej broni również został zwiększony z 23 do 35 metrów.

Pełna lista zmian w aktualizacji 17 do Hell Let Loose została przedstawiona we wpisie na Steamie. Tytuł jest dostępny na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.