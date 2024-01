Ubisoft rozczarowany sprzedażą Prince of Persia: The Lost Crown

Mimo pozytywnego przyjęcia Prince of Persia: The Lost Crown przez recenzentów, gra nie sprzedaje się zbyt dobrze.

Jeśli chodzi o Prince of Persia: The Lost Crown to Ubisoft z pewnością liczył na dużo więcej. Z pewnością podstawy do takiego myślenia dały mu pochlebne recenzje i oceny pojawiające się jeszcze przed premierą. Niestety gracze szybko zweryfikowali ten sen. Mówiąc krótko, gra nie sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami i wygląda na to, że francuski deweloper zaczyna o niej myśleć w kategoriach klapy finansowej.

Prince of Persia: The Lost Crown ma zadatki na hit. Można bez cienia przesady powiedzieć, że jest powiewem świeżości, dając graczom dynamiczną rozgrywkę i ekscytującą przygodę. Jednak nie spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem przez kupujących, a liczby mówią same za siebie.

Sprzedaż Prince of Persia: The Lost Crown rozczarowała Ubisoft

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że na zakup tej gry zdecydowało się 300 tys. graczy. Dla porównania Avatar: Frontiers of Pandora ma na koncie 1,9 miliona egzemplarzy, generując ponad 100 milionów dolarów przychodu, a Assassin's Creed Mirage od premiery w październiku ubiegłego roku znalazł już ponad 5 mln nabywców.