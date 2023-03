Prezes Disneya beszta Marvela. „Czy naprawdę potrzebujecie 3 i 4 filmu o tej samej postaci?”

Podczas Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference Bob Iger odpowiedział na kilka pytań dotyczących rozwoju ich największych serii. Nieoczekiwanie prezes Disneya skrytykował politykę Marvela wobec tworzenia nadmiernej liczby kontynuacji. Iger przyznał, że lepszym pomysłem byłoby stawianie na nowych bohaterach, w tym przygotowywaniu gruntu pod nową grupę Avengersów.

Mamy przeszło 7000 postaci, jest więc o wiele więcej historii do opowiedzenia. To, na co musimy zwrócić uwagę w Marvelu, niekoniecznie dotyczy ilości samych historii, ale ile razy wracamy do źródła w przypadku niektórych postaci. Kontynuacje zazwyczaj dobrze się u nas sprawdzają, ale czy potrzebujesz trzeciego i czwartego, czy może czas spojrzeć w kierunku innych postaci?