The Marvels opóźnione przez Brie Larson? Aktorka miała stworzyć toksyczną atmosferę

Jef Sneider w podcaście The Hot Mic przekazał, że słyszał od swoich źródeł, że twórcy zdecydowali się przenieść premierę The Marvels z powodu Brie Larson. Podobno niełatwo było współpracować z aktorką i padły nawet takie określenia, jak „koszmar”, opisujące sytuację na planie superbohaterskiej produkcji. Gwiazda miała również skonfliktować się z Teyonah Parris, która wciela się w znaną z WandaVision, Monicę Rambeau.

Przed kilkoma tygodniami Marvel ogłosił nową datę premiery The Marvels, czyli kontynuację przygód Carol Danvers z 2019 roku. Film miał zadebiutować 28 lipca 2023 roku, ale został przesunięty na 10 listopada tego samego roku. Według pierwszych doniesień opóźnienie spowodowane było dopracowaniem efektów specjalnych po krytyce CGI w Ant-Man i Osa: Kwantomania. Studio chciało mieć pewność, że tym razem fani nie będą wyśmiewać efektów komputerowych w produkcji, która podobnie jak trzecia część Ant-Mana, została w większości nakręcona na green screenie. Teraz jednak pojawiły się plotki podające zupełnie inny powód. Rzucają one złe światło na gwiazdę widowiska, Brie Larson.

Nie wiadomo, w jaki sposób miało to wpłynąć na proces postprodukcji filmu, który jest już w całości nakręcony, ale Sneider zasugerował, że Larson ma do powiedzenia za kulisami więcej, niż powinna, zachowując się przy tym jak diwa. Podobno nie ma zgody aktorki na to, aby film nosił tytuł The Marvels, zamiast Kapitan Marvel 2. Brie Larson ma uważać, że seria została zbudowana wokół niej, jeszcze zanim zaangażowany był jakikolwiek scenarzysta czy reżyser.