Scenarzysta Avengers 5 ignoruje opinie widzów. "Odmawiam słuchania fanów w tej sprawie"

Jeff Loveness nie chce słuchać fanów sprawie M.O.D.O.K-a

Loveness obecnie pracuje nad scenariuszem do Avengers: The Kang Dynasty. Niedawno scenarzysta potwierdził, których superbohaterów ze świata Marvela zabraknie w Avengers 5, a teraz został zapytany, czy podobny los spotka M.O.D.O.K.-a. Choć nie padły żadne konkretne deklaracje, to Loveness przyznał, że uwielbia głupkowatą wersję tego złoczyńcy i jednocześnie krytykuje „niewielką grupę” fanów, którym filmowy antagonista nie przypadł do gustu.

Jeśli powiem, że tak, to obiecują, że będzie jeszcze głupszy niż wcześniej. Odmawiam słuchania fanów w tej sprawie. Nie będę traktować M.O.D.O.K.-a poważnie. Dopóki żyję, nie zamierzam tworzyć poważnego M.O.D.O.K.-a, wyłącznie dla tych czterech fanów. Będzie wielką głupią głową. To wszystko.

W dalszej części wywiadu Loveness powiedział, że jest bardzo zadowolony ze swojego bohatera i może przyjmować najróżniejszą krytykę, ale zdania do M.O.D.O.K.-a nie zmieni.