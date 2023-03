Nowa superbohaterka MCU oficjalnie zaprezentowana. Poznajcie pierwszą postać stworzoną dla uniwersum

Jeszcze w tym roku na Disney+ swoją premierę będzie miał drugi sezon „A gdyby…?”, czyli seriali animowanych historii, które prezentują alternatywne światy, w których losy superbohaterów potoczyły się zupełnie inaczej, niż znamy to z filmów. Na potrzeby nowej serii Marvel Studios stworzył pierwszą oryginalną postać w MCU. Już wcześniej do sieci wyciekły pierwsze materiały promujące Kahhori, czyli nowej superbohaterki Marvela. Teraz studio oficjalne potwierdziło postać, ujawniając pierwsze szczegóły.

Kahhori – pierwsza oryginalna superbohaterka z MCU

Kahhori to młoda kobieta należąca do plemienia Mohawków, wchodzących w skład ligi irokeskiej, którzy zamieszkiwali wschodnią część stanu Nowy Jork. Akcja odcinka rozgrywać się będzie na wiele lat przed kolonizacją Ameryki, gdy to Irokezi rządzili tymi ziemiami. Serial przedstawi historię pojawienia się Tesseraktu na Ziemi, który „zaczyna nową mitologię, przekształcając jezioro w bramę do gwiazd i prowadząc Kahhori w odkrywaniu jej mocy”.