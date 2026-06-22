Prezes CD Projekt RED sceptyczny wobec AI. "Nie jestem pewien, czy to właściwa droga"

Inne pytanie brzmi, czy takie coś jest w ogóle możliwe? Nie brak głosów powątpiewających w taki rozwój wypadków.

CD Projekt RED wątpi w gry tworzone przez AI?

W ostatnich miesiącach wiele znanych osób z branży wprost przyznało, że albo nie sądzi, by sztuczna inteligencja potrafiła napisać coś na poziomie gier tworzonych obecnie przez ludzkich deweloperów, albo że zwyczajnie takie ruchy nie są czymś właściwym. W takim tonie wypowiadali się m.in. Strauss Zelnick z Take-Two Interactive, Jean-Charles Gaudechon z Remedy Entertainment oraz Hideo Kojima z Kojima Productions. Teraz do tego chóru dołączył także Michał Nowakowski z CD Projekt RED. Prezes rodzimego studia miał okazję porozmawiać ostatnio z przedstawicielami magazynu EDGE na potrzeby newslettera Knowledge i to właśnie tam poruszono m.in. temat sztucznej inteligencji w game devie.