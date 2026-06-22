Prezes CD Projekt RED sceptyczny wobec AI. "Nie jestem pewien, czy to właściwa droga"

Popularyzacja generatywnej sztucznej inteligencji powoduje wiele pytań. Na przykład o to, kiedy AI samo stworzy pełnoprawną grę.
Inne pytanie brzmi, czy takie coś jest w ogóle możliwe? Nie brak głosów powątpiewających w taki rozwój wypadków.
CD Projekt RED wątpi w gry tworzone przez AI?
W ostatnich miesiącach wiele znanych osób z branży wprost przyznało, że albo nie sądzi, by sztuczna inteligencja potrafiła napisać coś na poziomie gier tworzonych obecnie przez ludzkich deweloperów, albo że zwyczajnie takie ruchy nie są czymś właściwym. W takim tonie wypowiadali się m.in. Strauss Zelnick z Take-Two Interactive, Jean-Charles Gaudechon z Remedy Entertainment oraz Hideo Kojima z Kojima Productions. Teraz do tego chóru dołączył także Michał Nowakowski z CD Projekt RED. Prezes rodzimego studia miał okazję porozmawiać ostatnio z przedstawicielami magazynu EDGE na potrzeby newslettera Knowledge i to właśnie tam poruszono m.in. temat sztucznej inteligencji w game devie.
Nowakowski stwierdził, iż rozmawiał na ten temat z kimś, kto prowadzi studio oparte na AI:
Prowadziłem rozmowę z osobą, która założyła studio i mówiła mi: “Prowadzę studio oparte głównie na AI. W ciągu tygodnia mogę mieć 40 prototypów, za dwa tygodnie mogę mieć pięć gier, które wybrałem jako najlepsze, a za trzy tygodnie faktycznie wprowadzam grę na rynek”.
Może to odniesie sukces, ale mam pewne wątpliwości, czy jest to rzeczywiście droga, którą należy podążać.
GramTV przedstawia:
Nowakowski już pod koniec ubiegłego roku przyznał, że według niego nie jest to sytuacja, w której AI mogłaby “usiąść i zrobić grę”. To nasze podejście. To nie znaczy, że AI nie będzie użyteczna, ale na pewno nie będzie tworzyć Wiedźmina 5, 6 ani żadnej innej gry. Mimo tego w lutym tego roku do CD Projekt RED dołączył Dorian Kieken, który w trakcie 8 lat w BioWare pracował nad Mass Effectem 2, 3 oraz Andromedą. W polskim studiu objął on stanowisko dyrektora do spraw AI.
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