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Prezes CD Projekt RED sceptyczny wobec AI. "Nie jestem pewien, czy to właściwa droga"

Maciej Petryszyn
2026/06/22 12:00
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Popularyzacja generatywnej sztucznej inteligencji powoduje wiele pytań. Na przykład o to, kiedy AI samo stworzy pełnoprawną grę.

Inne pytanie brzmi, czy takie coś jest w ogóle możliwe? Nie brak głosów powątpiewających w taki rozwój wypadków.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

CD Projekt RED wątpi w gry tworzone przez AI?

W ostatnich miesiącach wiele znanych osób z branży wprost przyznało, że albo nie sądzi, by sztuczna inteligencja potrafiła napisać coś na poziomie gier tworzonych obecnie przez ludzkich deweloperów, albo że zwyczajnie takie ruchy nie są czymś właściwym. W takim tonie wypowiadali się m.in. Strauss Zelnick z Take-Two Interactive, Jean-Charles Gaudechon z Remedy Entertainment oraz Hideo Kojima z Kojima Productions. Teraz do tego chóru dołączył także Michał Nowakowski z CD Projekt RED. Prezes rodzimego studia miał okazję porozmawiać ostatnio z przedstawicielami magazynu EDGE na potrzeby newslettera Knowledge i to właśnie tam poruszono m.in. temat sztucznej inteligencji w game devie.

Nowakowski stwierdził, iż rozmawiał na ten temat z kimś, kto prowadzi studio oparte na AI:

Prowadziłem rozmowę z osobą, która założyła studio i mówiła mi: “Prowadzę studio oparte głównie na AI. W ciągu tygodnia mogę mieć 40 prototypów, za dwa tygodnie mogę mieć pięć gier, które wybrałem jako najlepsze, a za trzy tygodnie faktycznie wprowadzam grę na rynek”.

Może to odniesie sukces, ale mam pewne wątpliwości, czy jest to rzeczywiście droga, którą należy podążać.

GramTV przedstawia:

Nowakowski już pod koniec ubiegłego roku przyznał, że według niego nie jest to sytuacja, w której AI mogłaby “usiąść i zrobić grę”. To nasze podejście. To nie znaczy, że AI nie będzie użyteczna, ale na pewno nie będzie tworzyć Wiedźmina 5, 6 ani żadnej innej gry. Mimo tego w lutym tego roku do CD Projekt RED dołączył Dorian Kieken, który w trakcie 8 lat w BioWare pracował nad Mass Effectem 2, 3 oraz Andromedą. W polskim studiu objął on stanowisko dyrektora do spraw AI.

Źródło:https://insider-gaming.com/cd-projekt-red-exec-skeptical-of-fully-ai-generated-games/

Tagi:

News
CD Projekt RED
sztuczna inteligencja
technologia
Michał Nowakowski
AI
generatywna sztuczna inteligencja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112