Kojima nie wierzy w sztukę tworzoną przez AI. "Nie za mojego życia"

Poza tym, że tworzy kilka projektów, Hideo Kojima uwielbia dzielić się swoją opinią na tematy wszelakie. Tak jak i tym razem.
Tym razem jednak japoński deweloper odniósł się do tematu, który faktycznie jest istotny, jeżeli chodzi o game dev. Chodzi oczywiście o generatywną sztuczną inteligencję.
Hideo Kojima ponownie na temat AI
Poniekąd jednak Kojima został wywołany do tablicy. Powodem była instalacja artystyczna autorstwa luksusowej marki Prada. Jej bohaterem był Nicolas Winding Refn – producent filmowy, reżyser i scenarzysta. 55-latek wystąpił również w obu częściach Death Stranding od Kojima Productions, gdzie użyczył swojej twarzy i głosu postaci Heartmana. Częścią materiału promującego rzeczoną instalację był również sam Kojima, ale nie osobiście, a wygenerowany w całości przez AI. Inicjatywa nie spotkała się ze zbyt dobrym przyjęciem, a i samemu Japończykowi oberwało się za udział w niej. Co o tym sądzi sam legendarny twórca gier?
W rozmowie z The Washington Post Kojima stwierdził:
Sztuka to życie. Ale za 50 lat, 100 lat – nie wiem. Może AI mogłaby tworzyć sztukę, ale póki żyję, nie sądzę, żebym to zobaczył. Nie jestem tym zainteresowany. Znajdziemy dobry sposób, dobrą ścieżkę na to, jak korzystać z technologii, i to naprawdę od młodych ludzi zależy, jak będziemy jej używać.
GramTV przedstawia:
Kojima już w przeszłości wypowiadał się na temat generatywnej sztucznej inteligencji, porównując jej sytuację do smartfonów, które początkowo również były powszechnie krytykowane, a dziś są stałym elementem naszego funkcjonowania. Jednocześnie jednak 62-latek dostrzega zagrożenia związane z tą technologią. Tak czy inaczej, nie wydaje się jednak, by założyciel Kojima Productions był zwolennikiem oddawania AI większej kontroli nad procesami twórczymi. Zamiast tego zdaje się on być częścią obozu tych, którzy poprzez sztuczną inteligencję chcą przyspieszyć pewne proces, ale nic ponadto.
AI sprawdza się najlepiej jako dozorca do kreatywnych porządków, a ludzie muszą pozostać w pokoju, w którym powstaje sztuka.
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