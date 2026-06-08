Kojima nie wierzy w sztukę tworzoną przez AI. "Nie za mojego życia"

Poza tym, że tworzy kilka projektów, Hideo Kojima uwielbia dzielić się swoją opinią na tematy wszelakie. Tak jak i tym razem.

Tym razem jednak japoński deweloper odniósł się do tematu, który faktycznie jest istotny, jeżeli chodzi o game dev. Chodzi oczywiście o generatywną sztuczną inteligencję.

Hideo Kojima ponownie na temat AI

Poniekąd jednak Kojima został wywołany do tablicy. Powodem była instalacja artystyczna autorstwa luksusowej marki Prada. Jej bohaterem był Nicolas Winding Refn – producent filmowy, reżyser i scenarzysta. 55-latek wystąpił również w obu częściach Death Stranding od Kojima Productions, gdzie użyczył swojej twarzy i głosu postaci Heartmana. Częścią materiału promującego rzeczoną instalację był również sam Kojima, ale nie osobiście, a wygenerowany w całości przez AI. Inicjatywa nie spotkała się ze zbyt dobrym przyjęciem, a i samemu Japończykowi oberwało się za udział w niej. Co o tym sądzi sam legendarny twórca gier?