Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa scena z Pokemon Red i Green odtworzona przez AI. „To będzie mnie prześladować”

Mikołaj Berlik
2026/08/05 10:20
0
0

Nie jest to grafika marzeń...

Sztuczna inteligencja po raz kolejny wzbudziła gorącą dyskusję wśród graczy. Tym razem do sieci trafiło wygenerowane przez AI trójwymiarowe odtworzenie kultowej sceny wyboru pierwszego Pokemona z Pokemon Red i Pokemon Green.

Charmander
Charmander

AI odtworzyło laboratorium Profesora Oaka

Za materiał odpowiada użytkownik serwisu X o pseudonimie Paulius, który opublikował film przedstawiający pierwszoosobową wędrówkę po Pallet Town zakończoną wizytą w laboratorium Profesora Oaka. Na nagraniu pojawiają się trzej klasyczni starterzy – Bulbasaur, Charmander i Squirtle – jednak ich wygląd znacząco odbiega od oryginalnych projektów. Modele wygenerowane przez AI są pełne deformacji, nienaturalnych proporcji i niepokojących animacji, przez co wielu internautów określiło je mianem „koszmarnych”.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Materiał błyskawicznie rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, wywołując falę komentarzy. Wielu fanów serii uznało, że AI nie oddało charakterystycznego uroku pierwszych Pokemonów, a efekt końcowy jest bardziej przerażający niż imponujący. Najwięcej krytyki zebrał oczywiście Charmander, który najbardziej odstaje od oryginału. Nieco łagodniej oceniono Bulbasaura, choć również on został określony jako pozbawiony emocji i nieprzyjemny w odbiorze.

Według autora filmu praktycznie cały materiał został wygenerowany przez model Claude AI na podstawie promptu przygotowanego przez popularyzatora narzędzi AI Matta Shumera. W projekcie nie wykorzystano ręcznie przygotowanych modeli ani tekstur. Jak twierdzi, „każdy piksel” został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/pokemon/pokemon-greens-iconic-starter-scene-has-been-remade-in-3d-with-ai-and-i-really-wish-it-hadnt-forever-haunted/

Tagi:

News
Pokemon
Twitter
pokemony
sztuczna inteligencja
Game Freak
AI
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112