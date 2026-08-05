Kultowa scena z Pokemon Red i Green odtworzona przez AI. „To będzie mnie prześladować”

Sztuczna inteligencja po raz kolejny wzbudziła gorącą dyskusję wśród graczy. Tym razem do sieci trafiło wygenerowane przez AI trójwymiarowe odtworzenie kultowej sceny wyboru pierwszego Pokemona z Pokemon Red i Pokemon Green.

AI odtworzyło laboratorium Profesora Oaka

Za materiał odpowiada użytkownik serwisu X o pseudonimie Paulius, który opublikował film przedstawiający pierwszoosobową wędrówkę po Pallet Town zakończoną wizytą w laboratorium Profesora Oaka. Na nagraniu pojawiają się trzej klasyczni starterzy – Bulbasaur, Charmander i Squirtle – jednak ich wygląd znacząco odbiega od oryginalnych projektów. Modele wygenerowane przez AI są pełne deformacji, nienaturalnych proporcji i niepokojących animacji, przez co wielu internautów określiło je mianem „koszmarnych”.

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