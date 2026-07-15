Odyseja ma kolejną konkurencję? Powstaje nowa adaptacja Homera, niemal w całości stworzona przez AI

Niedawno niesławne studio The Asylum zapowiedziało własną wersję Odysei, która będzie tanią podróbką nadchodzącego superwidowiska od Christophera Nolana. Na fali popularności Odysei powstaje również projekt od studia Fountain 0, które w całości zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. Za produkcję odpowiada Ash Koosha, który wcześniej przygotował wygenerowany przy pomocy AI fabularyzowany dokument Dreams of Violets, opowiadający o niedawnych protestach w Iranie. Produkcja zadebiutowała w ubiegłym miesiącu podczas Tribeca Festival.

Historia Odyseusza doczeka się kolejnej ekranizacji. Tym razem za realizację greckiego eposu odpowiada studio specjalizujące się w produkcjach tworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. Film zatytułowany Odysseus: The Fall ma trwać 135 minut i jeszcze tego lata trafić do cyfrowej dystrybucji.

Koosha rozpoczął pracę nad filmem jeszcze w czasie kończenia Dreams of Violets. Cały proces zajął około trzech miesięcy. Reżyser postanowił skupić się przede wszystkim na postaci Odyseusza, który fascynował go już w dzieciństwie.

Mam obsesję na punkcie tej historii od dziecka. Najbardziej przyciągała mnie postać samego Odyseusza, a także sposób, w jaki przez lata odbierałem różne interpretacje i przekłady tego utworu. Chciałem opowiedzieć własną wersję. Niedawno, kiedy zrealizowaliśmy pierwszy film, zrozumiałem, że obecny moment jest idealny, również ze względu na publiczną dyskusję, która toczy się wokół sztucznej inteligencji – powiedział Ash Koosha.

Odysseus: The Fall zostanie udostępniony do wypożyczenia lub zakupu na stronie internetowej Fountain 0. Premiera została zaplanowana na późniejszą część lata. Ogłoszenie projektu zbiega się z zainteresowaniem towarzyszącym niemal trzygodzinnej Odysei Christophera Nolana, która trafia do kin w piątek.

W ostatnim czasie ukazał się także wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji audiobook Odysei, którego narratorem został Michael Caine. Film Fountain 0 będzie więc kolejną produkcją opartą na greckim eposie Homera, przy której skorzystano z AI.

Przedstawiciele studia przekonują, że projekt ma pokazać możliwości współczesnego filmowania z wykorzystaniem AI. Ich zdaniem technologia pozwala niewielkim zespołom reagować na ważne wydarzenia kulturowe i społeczne niemal w czasie rzeczywistym, przy znacznie niższych kosztach niż w przypadku tradycyjnych produkcji.

Przy okazji filmu Dreams of Violets chcieliśmy pokazać, że produkcja wygenerowana przez sztuczną inteligencję może powstawać niemal w tempie wiadomości. Możliwość szybkiego przygotowania filmu pozwala uczestniczyć w aktualnych dyskusjach. W tym przypadku chodziło o osobistą interpretację Homera autorstwa Asha oraz jego potrzebę zmierzenia się z dziełem literackim, z którym od dawna czuł się bardzo związany – przyznał Tom Rogers, przewodniczący Fountain 0 i producent wykonawczy filmu.

Produkcję przygotowano przy użyciu generatora wideo Kling. Zamiast klasycznego scenariusza twórcy korzystali z zestawu notatek. Dzięki temu Koosha mógł swobodnie zmieniać kolejne elementy filmu na każdym etapie prac.

Jesteśmy obecnie na etapie postprodukcji. Scenariusz wciąż pozostaje otwarty na interpretację. Jest to możliwe, ponieważ nie istnieją tu typowe rodzaje ryzyka związane z tradycyjną produkcją – stwierdził reżyser.

Odysseus: The Fall ma być znacznie większym przedsięwzięciem niż Dreams of Violets. Budżet produkcji wyniósł około kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Koosha określił go jako kwotę mieszczącą się w środkowym zakresie pięciocyfrowym. Pod względem skali i wyglądu film ma przypominać klasyczne kinowe blockbustery.