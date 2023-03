Prezenter pogody Tomasz Zubilewicz ponownie w reklamie PlayStation

Popularny prezenter pogody Tomasz Zubilewicz znany jest z niestandardowego podejścia do swojej profesji oraz poczucia humoru. To pewnie dlatego chętnie angażuje się w rozmaite działania łączące jego zawód oraz branżę rozrywkową. W 2019 roku mieliśmy okazję oglądać go w reklamówkach Death Stranding studia Kojima Productions na Playstation. Tym razem powraca do współpracy z Sony, żeby omówić pogodę w światach rozmaitych gier, powstałych na platformę PlayStation 5.

Jak zapewne pamiętacie, od premiery PlayStation 5 upłynęło już trzy lata i w tym czasie powstało na tę konsolę kilka znakomitych gier. Wystarczy wymienić God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West. Każdy z tych tytułów to całkowicie odmienne środowisko, a co za tym idzie także zmieniająca się pogoda. To właśnie w tę stronę postanowili pójść producenci nowej reklamy z udziałem Zubilewicza. Popularny pogodynek przedstawia prognozy pogody dla obu gier – od zamieci śnieżnej do upału i groźnych stworzeń.