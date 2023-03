To nie koniec jednego z bohaterów God of War Ragnarok? Aktor głosowy się wygadał

Jedna z postaci z nordyckiej dylogii powróci w kolejnym God of War?

Studio Sony Santa Monica nie planowało tworzyć kolejnej trylogii z Kratosem i jego nordycką przygodę zakończyli na drugiej części. Wydawało się, że kolejny God of War przeniesie bohatera w nowe realia, w których będzie mógł zgładzić kolejny panteon bogów. Ale twórcy mogą planować nieco inny kierunek, który ujawnił Ben Prendergast, aktor głosowy wcielający się w Tyra.

Tyr powróci w kolejnym God of War – uważa aktor Ben Prendergast

Podczas PAX East 2023 na panelu poświęconym God of War Ragnarok przyznał, że dla jego postaci to jeszcze nie koniec i Tyr powróci. Nie wiadomo, co miał na myśli Prendergast, ale najwidoczniej niektórzy bohaterowie z ostatniej części serii powrócą w kolejnej grze, a jednym z nich będzie właśnie Tyr.