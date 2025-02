Prezentacja nowej frakcji w Heroes of Might & Magic: Olden Era. Poznajcie Rój, który zastąpi Inferno

W tym roku doczekamy się premier Heroes of Might & Magic: Olden Era, czyli nowej odsłony popularnej serii strategii od Ubisoftu. Za produkcję odpowiada studio Unfrozen, które regularnie dzieli się nowymi szczegółami dotyczące ich nachodzącej produkcji. Jeszcze pod koniec roku dowiedzieliśmy się, że autorami ścieżki dźwiękowej do Olden Era zostali Paul Romero, który pracował przy poprzednich odsłonach serii oraz Cris Velasco, który ma na koncie skomponowanie muzyki m.in. do Lords of the Fallen oraz Bloodborne. Już wcześniej deweloperzy zaprezentowali Lochy, a z okazji minionych Walentynek pojawił się materiał, który pokazuje zupełnie nową frakcję.

Frakcja Rój w Heroes of Might & Magic: Olden Era

Rój (Hive) to nowa frakcja w serii Heroes of Might & Magic, która ma zastąpić popularne Inferno. Chociaż ta decyzja spowodowała wiele kontrowersji, to twórcy wierzą w swój autorski pomysł na nowe stronnictwo w grze.