Wielkie ogłoszenie od twórców nowych Heroesów. Niespodzianka dla polskich fanów

Studio Unfrozen przygotowało ekscytujący prezent dla fanów serii, którzy czekają na premierę Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Już w przyszłym roku Heroes of Might & Magic: Olden Era zadebiutuje we wczesnym dostępie, przywracając popularną serię strategii. Ubisoft długo kazał czekać na nowe „Hirołsy”, więc przed studiem Unfrozen jest duża presja, aby przygotować produkcję, która zachwyci zarówno fanów kultowej trzeciej części, jak i tych, którzy wolą nowe odsłony, a także zupełnie nowych graczy. Deweloper chętnie dzieli się nowymi informacjami o grze i niedawno zaprezentowano kolejną frakcję, czyli Loch. Unfrozen zdaje sobie sprawę, że wiele dobrego dla ich gry może zdziałać nostalgia, dlatego najnowsze ogłoszenie studia spodoba się szczególnie osobom, które doskonale znają tę serię.

Heroes of Might & Magic: Olden Era – ujawniono autorów ścieżki dźwiękowej

Niedawno deweloper potwierdził, że ścieżkę dźwiękową do Heroes of Might & Magic: Olden Era skomponuje Paul Romero oraz Cris Velasco. Fani serii doskonale zdają sobie sprawę, że Romero pracował przy muzyce do każdej odsłony serii od 1995 roku, z kolei pracę Velasco mogliśmy usłyszeć m.in. w Lords of the Fallen, Darksiders 3, Resident Evil 7: Biohazard, czy Bloodborne.