Prezentacja Lochu w Heroes of Might & Magic: Olden Era. Unfrozen zdradza szczegóły kolejnej frakcji

Heroes of Might & Magic: Olden Era to najnowsza odsłona słynnej serii strategii z elementami RPG, która została zapowiedziana jeszcze w sierpniu tego roku. Niedawno studio Unfrozen zaprezentowało Nekropolię, a teraz podzielili się nowym materiałem, na którym pokazali liczne zmiany i nowości we frakcji Lochy.

Frakcja Lochy w Heroes of Might & Magic: Olden Era

Na ponad czterominutowym materiale możemy zobaczyć ogólny wygląd Lochów, jak również poznać głównych bohaterów tej frakcji. Zostali nimi czarodzieje Ylwari, Sister Deira i Glastor, a także władcy znani jako Rhea, Devir, Tellaris The Betrayed oraz Creta, Daughter of Navarra. Na poniższym filmie przedstawiono także jednostki Lochu, takie jak Troglodyta, Minotaura, Meduzę, Hydrę, a także Smok, wraz z ich różnymi wersjami. Pojawi się również jednostka zwana Infiltratorem, której w kultowej trzeciej części Heroes of Might & Magic brakowało.