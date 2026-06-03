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Presja ma sens. Tomb Raider: Legacy of Atlantis jednak z pełną polską wersją językową

Radosław Krajewski
2026/06/03 10:00
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Remake pierwszego Tomb Raidera otrzyma nawet polski dubbing.

Na State of Play zaprezentowano nowy zwiastun Tomb Raider: Legacy of Atlantis, który potwierdził wcześniejszy wyciek dotyczący daty premiery, która została wyznaczona na 12 lutego 2027 roku. Produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Co istotne, twórcy potwierdzili, że remake pierwszych przygód Lary Croft otrzyma pełną polską wersję językową.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – gra otrzyma pełną polską wersję językową

Podczas zapowiedzi Tomb Raider: Legacy of Atlantis na The Game Awards 2025 w sieci zawrzało, gdyż z udostępnionych informacji wynikało, że gra pozbawiona będzie polskiej, ale również hiszpańskiej i włoskiej wersji. Powstała nawet specjalna petycja, która miała na celu zachęcić Crystal Dynamics i Amazona do stworzenia wszystkich tych trzech wersji językowych do nowego Tomb Raidera. Teraz potwierdzono, że gra otrzyma pełną polską wersję, a więc oprócz napisów otrzymamy również polski dubbing.

Pełna lokalizacja audio i tekstowa będzie dostępna również w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim w wariancie latynoamerykańskim, portugalskim brazylijskim oraz chińskim uproszczonym. Dodatkowo przygotowano lokalizację tekstową dla języka włoskiego, hiszpańskiego z Hiszpanii, japońskiego, koreańskiego i chińskiego tradycyjnego.

Z okazji potwierdzenia polskiej wersji językowej studio Flying Wild Hog, które współtworzy projekt, przygotowało specjalną wiadomość skierowaną do rodzimej społeczności graczy:

Od samego początku była to dla nas sprawa osobista. Flying Wild Hog wywodzi się z Polski i choć tworzymy gry dla graczy na całym świecie, nasze polskie korzenie pozostają ważną częścią naszej tożsamości. Dlatego z ogromną radością potwierdzamy, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis otrzyma pełną polską wersję językową wraz z dubbingiem już w dniu premiery, 12 lutego 2027 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Poznaliśmy również szczegóły Edycji Kolekcjonerskiej gry, która została wyceniona na 199,99 euro. W jej skład wchodzi cała zawartość z edycji Deluxe oraz:

  • ekskluzywne pudełko kolekcjonerskie
  • stalowe etui premium
  • figurka Lary Croft kontra Tyranozaur
  • mini artbook
  • przypinka w kształcie sygnetu rodu Croftów
  • brelok talizmanu triumwiratu
  • pakiet edycii Deluxe:
    • 48-godzinny wcześniejszy dostęp do gry (bonus za zamówienie w przedsprzedaży)
    • strój “Parisian Fugitive”
    • pakiet fabularnych DLC po premierze

Tomb Raider: Legacy of Atlantis jest nową interpretacją pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku. W trakcie rozgrywki gracze ponownie wcielą się w Larę Croft i wyruszą w podróż po różnych zakątkach świata, aby odkryć tajemnice zaginionej Atlantydy. Autorzy zapowiadają całkowicie odświeżoną oprawę wizualną, unowocześnione mechaniki oraz szereg nowych elementów, które mają rozszerzyć znaną historię. Nie zabraknie również klasycznych zagadek środowiskowych, przygotowanych na nowo z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań projektowych.

Tagi:

News
Tomb Raider
Crystal Dynamics
polska wersja językowa
remake
Flying Wild Hog
Lara Croft
polska wersja
edycja deluxe
przygodowa gra akcji
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112