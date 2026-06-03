Presja ma sens. Tomb Raider: Legacy of Atlantis jednak z pełną polską wersją językową

Pełna lokalizacja audio i tekstowa będzie dostępna również w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim w wariancie latynoamerykańskim, portugalskim brazylijskim oraz chińskim uproszczonym. Dodatkowo przygotowano lokalizację tekstową dla języka włoskiego, hiszpańskiego z Hiszpanii, japońskiego, koreańskiego i chińskiego tradycyjnego.
Z okazji potwierdzenia polskiej wersji językowej studio Flying Wild Hog, które współtworzy projekt, przygotowało specjalną wiadomość skierowaną do rodzimej społeczności graczy:
Od samego początku była to dla nas sprawa osobista. Flying Wild Hog wywodzi się z Polski i choć tworzymy gry dla graczy na całym świecie, nasze polskie korzenie pozostają ważną częścią naszej tożsamości. Dlatego z ogromną radością potwierdzamy, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis otrzyma pełną polską wersję językową wraz z dubbingiem już w dniu premiery, 12 lutego 2027 roku.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Poznaliśmy również szczegóły Edycji Kolekcjonerskiej gry, która została wyceniona na 199,99 euro. W jej skład wchodzi cała zawartość z edycji Deluxe oraz:
ekskluzywne pudełko kolekcjonerskie
stalowe etui premium
figurka Lary Croft kontra Tyranozaur
mini artbook
przypinka w kształcie sygnetu rodu Croftów
brelok talizmanu triumwiratu
pakiet edycii Deluxe:
48-godzinny wcześniejszy dostęp do gry (bonus za zamówienie w przedsprzedaży)
strój “Parisian Fugitive”
pakiet fabularnych DLC po premierze
Tomb Raider: Legacy of Atlantis jest nową interpretacją pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku. W trakcie rozgrywki gracze ponownie wcielą się w Larę Croft i wyruszą w podróż po różnych zakątkach świata, aby odkryć tajemnice zaginionej Atlantydy. Autorzy zapowiadają całkowicie odświeżoną oprawę wizualną, unowocześnione mechaniki oraz szereg nowych elementów, które mają rozszerzyć znaną historię. Nie zabraknie również klasycznych zagadek środowiskowych, przygotowanych na nowo z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań projektowych.
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