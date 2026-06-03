Presja ma sens. Tomb Raider: Legacy of Atlantis jednak z pełną polską wersją językową

Na State of Play zaprezentowano nowy zwiastun Tomb Raider: Legacy of Atlantis, który potwierdził wcześniejszy wyciek dotyczący daty premiery, która została wyznaczona na 12 lutego 2027 roku. Produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Co istotne, twórcy potwierdzili, że remake pierwszych przygód Lary Croft otrzyma pełną polską wersję językową.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – gra otrzyma pełną polską wersję językową

Podczas zapowiedzi Tomb Raider: Legacy of Atlantis na The Game Awards 2025 w sieci zawrzało, gdyż z udostępnionych informacji wynikało, że gra pozbawiona będzie polskiej, ale również hiszpańskiej i włoskiej wersji. Powstała nawet specjalna petycja, która miała na celu zachęcić Crystal Dynamics i Amazona do stworzenia wszystkich tych trzech wersji językowych do nowego Tomb Raidera. Teraz potwierdzono, że gra otrzyma pełną polską wersję, a więc oprócz napisów otrzymamy również polski dubbing.