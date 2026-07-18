Disney nie wyciąga wniosków z porażek. Po klapie Vaiany powstanie kolejny aktorski remake

Klęska Vaiany i wcześniejsza wpadka Śnieżki nie zniechęciły Disneya. Studio szykuje już następną aktorską wersję swojej klasycznej animacji.

Choć wydawało się, że seria niepowodzeń może skłonić Disneya do ograniczenia liczby aktorskich remake'ów, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Po słabych wynikach Vaiany oraz wcześniejszej porażce Śnieżki, studio rozpoczęło prace nad kolejną produkcją tego typu. Tym razem wybór padł na Księżniczkę i żabę. Księżniczka i żaba otrzyma aktorską wersję Jak donoszą amerykańskie media, za scenariusz filmu odpowie Colman Domingo, który napisze go wspólnie z reżyserem i dramaturgiem Robertem O'Harą. Domingo jest bardziej znany jako aktor, ostatnio widzieliśmy go w takich serialach jak Cztery pory roku, czy Euforia. Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Sam fakt jego powstawania pokazuje, że Disney nie zamierza rezygnować ze swojej strategii przenoszenia animowanych klasyków do świata aktorskiego.

Oryginalna Księżniczka i żaba zadebiutowała w 2009 roku jako ostatnia pełnometrażowa animacja Disneya wykonana tradycyjną, ręcznie rysowaną techniką. Akcja filmu rozgrywała się w Nowym Orleanie lat 20., a główną bohaterką była Tiana, kelnerka marząca o otwarciu własnej restauracji. Los sprawia, że po spotkaniu z zaklętym księciem Naveenem sama zamienia się w żabę i wspólnie z nim wyrusza na poszukiwanie sposobu na zdjęcie klątwy.

GramTV przedstawia:

Decyzja o rozpoczęciu prac nad kolejnym remake'em może dziwić, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki finansowe podobnych produkcji. Vaiana, mimo budżetu wynoszącego około 250 mln dolarów, nie spełniła oczekiwań w kinach. Wcześniej ogromnym rozczarowaniem okazała się również aktorska Śnieżka. Mimo to Disney nie tylko rozwija Księżniczkę i żabę, ale pracuje także nad aktorskim Zaplątanymi, spin-offem Kopciuszka zatytułowanym Stepsisters oraz kontynuacją Lilo i Stitcha. Sukces tego ostatniego tytuły, który w ubiegłym roku podbił kina, wciąż daje Disneyowi wiarę w kontynuowanie drogi odnawiania starych filmów w aktorskiej wersji. Pozostaje jednak pytanie, czy widzowie nadal będą równie chętnie wracać do historii, które znają już z animowanych klasyków, czy też kolejne premiery podzielą los Vaiany i Śnieżki.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









