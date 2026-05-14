Preordery GTA 6 już za chwilę? Insider potwierdza autentyczność przecieku

Maciej Petryszyn
2026/05/14 20:00
Dziś jak grom z jasnego nieba gruchnęły nowe wieści na temat Grand Theft Auto 6. Wieści niezwykle istotne.

Oczywiście, plotek od tygodni jest całe zatrzęsienie. Tym razem jest jednak nieco inaczej.

Informacja o rychłych preorderach GTA 6 potwierdzona przez kolejne źródło

Przypomnijmy, że kilka godzin temu po sieci zaczęły krążyć informacje o mailu wysłanym przez sieć Best Buy. Temat? Właśnie Grand Theft Auto 6, a konkretnie przedsprzedaż najbardziej wyczekiwanej gry w historii. Zgodnie z rzeczoną wiadomością preordery hitu od Rockstar Games mają ruszyć już w najbliższy poniedziałek, 18 maja. Sama akcja promocyjna we wspomnianym sklepie planowana jest zaś na okres od 18 do 21 maja. W jej czasie każdy, kto zamówiłby online swoją kopię GTA 6, mógłby liczyć na 5-procentowną obniżkę. W momencie ukazania się tych rewelacji trudno było powiedzieć, w jakim stopniu są one prawdą.

Teraz jednak głos zabrał serwis Insider Gaming. Jego dziennikarze zweryfikowali autentyczność email od Best Buy i według nich prezentowane informacje są prawdziwe. To oznaczałoby, że faktycznie już za 4 dni nastąpi tak wyczekiwany przez wszystkich moment, a kupno własnej kopii Grand Theft Auto 6 stanie się wreszcie możliwe. Warto wspomnieć, że same wiadomości, które są źródłem doniesień, pochodziły z platformy marketingu afiliacyjnego Impact i każdy użytkownik posiadający konto w tamtejszym systemie mógł ją otrzymać.

Istotny w tym wszystkim jest też fakt, że przewiduje się, iż wraz ze startem preorderów otrzymamy trzeci trailer do GTA 6. A w nim prawdopodobnie fragmenty rozgrywki. Sama premiera ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19542-upd-the-gta-vi-pre-orders-could-open-on-may-18

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

