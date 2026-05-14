Preordery GTA 6 już za chwilę? Insider potwierdza autentyczność przecieku

Oczywiście, plotek od tygodni jest całe zatrzęsienie. Tym razem jest jednak nieco inaczej.
Informacja o rychłych preorderach GTA 6 potwierdzona przez kolejne źródło
Przypomnijmy, że kilka godzin temu po sieci zaczęły krążyć informacje o mailu wysłanym przez sieć Best Buy. Temat? Właśnie Grand Theft Auto 6, a konkretnie przedsprzedaż najbardziej wyczekiwanej gry w historii. Zgodnie z rzeczoną wiadomością preordery hitu od Rockstar Games mają ruszyć już w najbliższy poniedziałek, 18 maja. Sama akcja promocyjna we wspomnianym sklepie planowana jest zaś na okres od 18 do 21 maja. W jej czasie każdy, kto zamówiłby online swoją kopię GTA 6, mógłby liczyć na 5-procentowną obniżkę. W momencie ukazania się tych rewelacji trudno było powiedzieć, w jakim stopniu są one prawdą.
