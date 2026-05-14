Preordery GTA 6 już za chwilę? Insider potwierdza autentyczność przecieku

Teraz jednak głos zabrał serwis Insider Gaming. Jego dziennikarze zweryfikowali autentyczność email od Best Buy i według nich prezentowane informacje są prawdziwe. To oznaczałoby, że faktycznie już za 4 dni nastąpi tak wyczekiwany przez wszystkich moment, a kupno własnej kopii Grand Theft Auto 6 stanie się wreszcie możliwe. Warto wspomnieć, że same wiadomości, które są źródłem doniesień, pochodziły z platformy marketingu afiliacyjnego Impact i każdy użytkownik posiadający konto w tamtejszym systemie mógł ją otrzymać.

Istotny w tym wszystkim jest też fakt, że przewiduje się, iż wraz ze startem preorderów otrzymamy trzeci trailer do GTA 6. A w nim prawdopodobnie fragmenty rozgrywki. Sama premiera ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2.