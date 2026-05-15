Wystarczył przeciek o GTA 6. Akcje Take-Two wystrzeliły o 7%

Giełda to fascynująca rzecz. Czasami nawet nie musisz nic robić, by ceny twoich akcji uległy zmianie.

Ba, czasami nawet lepiej nic nie mówić, wprowadzając aurę tajemniczości. Tak jak to miało miejsce w tym wypadku.

Take-Two rośnie po plotkach na temat GTA 6

Ale po kolei. Czwartkowy poranek przynosi sensacyjny wyciek rzekomego maila od Best Buy. Wynika z niego, że tak wyczekiwana przez gamingową społeczność przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 rusza lada moment. I to dosłownie, bo według nieoficjalnych informacji preordery na nowy hit Rockstar Games będzie można składać już od poniedziałku 18 maja. Jak nietrudno się domyślić, internet oszalał. Szczególnie, że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że wraz z uruchomieniem możliwości składania zamówień przedpremierowych twórcy wreszcie upublicznią trzeci trailer GTA 6 z fragmentami rozgrywki, których wcześniej publicznie nie pokazywano.