Wystarczył przeciek o GTA 6. Akcje Take-Two wystrzeliły o 7%

Maciej Petryszyn
2026/05/15 11:00
Giełda to fascynująca rzecz. Czasami nawet nie musisz nic robić, by ceny twoich akcji uległy zmianie.

Ba, czasami nawet lepiej nic nie mówić, wprowadzając aurę tajemniczości. Tak jak to miało miejsce w tym wypadku.

Grand Theft Auto 6
Take-Two rośnie po plotkach na temat GTA 6

Ale po kolei. Czwartkowy poranek przynosi sensacyjny wyciek rzekomego maila od Best Buy. Wynika z niego, że tak wyczekiwana przez gamingową społeczność przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 rusza lada moment. I to dosłownie, bo według nieoficjalnych informacji preordery na nowy hit Rockstar Games będzie można składać już od poniedziałku 18 maja. Jak nietrudno się domyślić, internet oszalał. Szczególnie, że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że wraz z uruchomieniem możliwości składania zamówień przedpremierowych twórcy wreszcie upublicznią trzeci trailer GTA 6 z fragmentami rozgrywki, których wcześniej publicznie nie pokazywano.

Efekt? Jak się okazuje, to wystarczyło, by giełda zareagowała. Tak więc podczas czwartkowego handlu przedsesyjnego ceny akcji Take-Two Interactive, czyli wydawcy Grand Theft Auto, wzrosły aż o 7 procent. To wszystko w momencie, gdy samo T2 nawet słowem nie zająknęło się na temat wycieku, nie próbując go obalać lub potwierdzać. Koniec końców z giełdowego punktu widzenia wyszło lepiej – wszak inwestorzy oparli się na samej nadziei, a nie na faktach. Tymczasem, gdyby z jakiegoś powodu informacje te okazały się fałszywe, a Take-Two zaiste by to udowodniło, entuzjazm wśród giełdowych graczy z pewnością nie byłby tak duży.

Tak czy inaczej to z pewnością jedynie początek. Wyobraźcie sobie, co dziać się będzie z cenami akcji, gdy faktycznie preordery ruszą, a 3. zwiastun zacznie hulać po sieci. Mówimy wszak o grze, która według analityków już w pierwszej dobie po premierze gra zarobi aż 2 miliardy dolarów.

Źródło:https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/ttwo-stock-highest-level-6-months-gta-6-pre-order-news/cZX1tMyRe1y

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

