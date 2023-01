Premiera The Day Before i tak miała zostać opóźniona – informują deweloperzy

Twórcy zapewniają jednak, że ich gra to nie oszustwo, a „ludzie w końcu zobaczą prawdę”.

Firma Mytona oraz studio Fntastic poinformowali w tym tygodniu o kolejnym opóźnieniu The Day Before ze względu na kwestie prawne związane z rejestracją znaku towarowego. Wielu graczy zaczęło poważnie wątpić w istnienie wspomnianej produkcji, a podobnymi obawami podzielił się nawet sam moderator oficjalnego serwera gry na Discordzie. Do całej sytuacji wreszcie postanowili odnieść się sami twórcy, którzy przesłali redakcji IGN oświadczenie.

The Day Before to „spełnienie dziecięcych marzeń”

Okazuje się, że studio Fntastic już od jakiegoś czasu planowało opóźnić zaplanowaną na 1 marca premierę The Day Before. Twórcy – wspólnie z firmą Mytona – zamierzali podzielić się tą informacją w trakcie prezentacji 10-minutowego materiału prezentującego rozgrywkę, który miał zostać opublikowany w tym miesiącu.



W międzyczasie pojawiły się jednak problemy związane z rejestracją znaku towarowego, a deweloperzy wspólnie z wydawcą poinformowali, że gra ukaże się dopiero 10 listopada. Dlaczego wybrano tak odległy termin? Zdaniem twórców jest to „bezpieczna data”, która pozwoli uniknąć dodatkowych opóźnień.