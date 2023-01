The Day Before to gra-widmo? Moderator discordowego serwera dzieli się obawami

Wczoraj firma Mytona oraz deweloperzy ze studia Fntastic poinformowali o kolejnym opóźnieniu The Day Before. Dodatkowo produkcja została usunięta ze Steama na „na prośbę osoby prywatnej” ze względu na kwestie prawne związane z rejestracją znaku towarowego. Wiele osób zgodnie twierdzi, że wspomniany tytuł w rzeczywistości nie istnieje, a twórcy oszukują graczy. Okazuje się, że podobne obawy ma nawet moderator oficjalnego serwera gry na Discordzie.

Nawet moderator discordowego serwera gry The Day Before nie wierzy w istnienie produkcji

Główny moderator serwera discordowego serwera gry The Day Before, który posługuje się pseudonimem „WHOLF”, opublikował wiadomość, w której podzielił się swoimi wątpliwościami związanymi z istnieniem wspomnianej produkcji studia Fntastic. Moderator przyznał bowiem, że – podobnie jak spora część graczy – on sam również zadaje sobie pytanie: „czy ta gra jest prawdziwa”.



„WHOLF” dodał również, że zespół moderatorów nie widział gameplayu, mając zapewne na myśli materiał, który miał zostać zaprezentowany w tym miesiącu. W tym miejscu warto wspomnieć, że to właśnie „WHOLF” kilka dni temu poinformował, że The Day Before doczeka się w styczniu pokazu surowej rozgrywki, którego od jakiegoś czasu domagali się gracze.



Trzeba przyznać, że sytuacja z The Day Before staje się coraz bardziej kuriozalna. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego jak uważnie śledzić dalszy przebieg wydarzeń i wypatrywać kolejnych informacji od osób związanych z produkcją.

Wczytywanie ramki mediów.