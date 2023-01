The Day Before zniknęło ze Steama. Premiera gry została ponownie opóźniona

The Day Before miało zadebiutować na komputerach osobistych już 1 marca, ale gracze będą musieli poczekać na wspomniany tytuł znacznie dłużej. Twórcy oraz wydawca opublikowali bowiem oświadczenie, w którym poinformowano, że Steam zablokował stronę gry „na prośbę osoby prywatnej” ze względu na prawa do nazwy „The Day Before”.

Zgodnie z zapowiedziami w tym miesiącu miała odbyć się prezentacja rozgrywki z The Day Before , której domagali się gracze czekający na wspomniany tytuł. Okazuje się jednak, że z zaplanowanego pokazu nici, ale to dopiero początek złych wiadomości. Firma Mytona oraz deweloperzy ze studia Fntastic poinformowali bowiem o kolejnym opóźnieniu wspomnianej produkcji.

Jak wiecie, nasza gra została zapowiedziana w styczniu 2021 roku. W momencie ogłoszenia, znak towarowy „The Day Before” był dostępny. Po ogłoszeniu gry wspomniana wyżej osoba fizyczna wypełniła przed nami wniosek o rejestrację znaku towarowego The Day Before w Stanach Zjednoczonych – czytamy w komunikacie.

Wydawca oraz deweloperzy zaznaczają, że nie mieli wcześniej pojęcia o żadnych roszczeniach, a o wszystkim dowiedzieli się dopiero w czwartek – 19 stycznia – kiedy dotarła do nich skarga oraz prośba o kontakt. Obecnie twórcy pracują nad rozwiązaniem całej sytuacji. W związku z tym zdecydowano się przełożyć zaplanowaną na styczeń prezentację rozgrywki.



Firma Mytona oraz deweloperzy ze studia Fntastic poinformowali również o podjęciu „trudnej decyzji” i przesunięciu premiery The Day Before na 10 listopada 2023 roku. Twórcy podkreślili, że chcą mieć pewność, że na rynek trafi „najlepsza możliwa” produkcja. Tym samym tytuł zaliczył kolejne już opóźnienie.



Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak uważnie śledzić dalsze losy The Day Before i rozwój sytuacji związanej z rejestracją znaku towarowego. Możecie być pewni, że jeśli tylko w sieci pojawią się nowe szczegóły dotyczące wspomnianej sprawy, to na pewno Was o nich poinformujemy.

