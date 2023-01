Twórcy The Day Before reagują na prośby graczy i zapowiadają pokaz rozgrywki

Za pośrednictwem Discorda (dzięki GamingBolt ) deweloperzy ze studia Fntastic poinformowali, że po „dokładnym rozważeniu i dyskusjach z zespołem kierowniczym” otrzymali zgodę na przekazanie wiadomości, na którą czekało wielu fanów. Twórcy zapowiedzieli, że jeszcze w styczniu zainteresowani będą mogli zobaczyć „surowy materiał z rozgrywki” The Day Before.

Na początku miesiąca The Day Before otrzymało nowy zwiastun , który pozwalał sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w rozdzielczości 4K z włączoną techniką śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Graczom bardzo zależało jednak, by jeszcze przed premierą deweloperzy zaprezentowali czystą rozgrywkę, a nie reżyserowane na potrzeby trailera sceny . Na szczęście twórcy postanowili przystać na tę prośbę.

W tym miesiącu udostępnimy surowy materiał z rozgrywki, zgodnie z licznymi prośbami otrzymanymi od naszej społeczności. Ten materiał filmowy pokaże większość funkcji i elementów rozgrywki, o które prosili nasi fani, oraz zapewni jasny wgląd w aktualny stan prac nad The Day Before – poinformowali twórcy.

Niestety studio Fntastic nie ujawniło, kiedy dokładnie możemy spodziewać się rzeczonej prezentacji. Graczom, którzy czekają na The Day Before, nie pozostaje więc nic innego, jak uważnie śledzić informacje publikowane przez deweloperów.



Zgodnie z zapowiedzią, The Day Before ma zadebiutować na komputerach osobistych już 1 marca. W późniejszym terminie – najprawdopodobniej dopiero w 2024 roku – produkcja ma doczekać się również wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S