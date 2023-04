Silent Hill 2 Remake zadebiutuje „wkrótce”. Zaktualizowano stronę gry na Steam

Bloober Team powoli kończy prace nad Silent Hill 2 Remake. Niestety zarówno krakowski deweloper, jak i firma Konami do tej pory nie ujawnili, kiedy gracze będą mieli okazję zagrać w odświeżoną wersję kultowej produkcji. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Aktualizacji doczekała się bowiem strona gry na Steam, co może sugerować, że twórcy oraz wydawca podzielą się niebawem nowymi informacjami.

Silent Hill 2 Remake otrzyma niedługo datę premiery? Gra ma zadebiutować „wkrótce”

Jak zauważa branżowy insider posługujący się pseudonimem „AestheticGamer” (znany w sieci również jako „Dusk Golem”), na karcie Silent Hill 2 Remake na Steam w sekcji dotyczącej daty premiery widniało oznaczenie „TBA”. Obecnie natomiast we wspomnianym miejscu znajdziemy informację: „wkrótce dostępne”.



Insider zaznacza, że Steam przeprowadza czasami „masowe aktualizacje” stron gier znajdujących się w sklepie. W przypadku Silent Hill 2 Remake mamy jednak do czynienia z „wewnętrzną aktualizacją”, której dokonała osoba odpowiedzialna za informacje znajdujące się na karcie odświeżonej wersji produkcji Konami.



„AestheticGamer” dodaje również, że oznaczenie „wkrótce dostępne” pojawia się na platformie Valve w dwóch przypadkach. Wydawca w sekcji związanej z datą premiery faktycznie wpisuje, że gra ukaże się „wkrótce”. W drugim natomiast ustala dokładną datę premiery gry, ale nie chce jej jeszcze ujawniać, więc Steam automatycznie ukrywa ustalony termin i zastępuję go słowami „wkrótce”.



Niewykluczone więc, że Bloober Team oraz Konami rzeczywiście szykują się do ujawnienia daty premiery Silent Hill 2 Remake. Najlepszą ku temu okazja wydaje się PlayStation Showcase 2023, które rzekomo ma odbyć się na początku czerwca. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnych komunikatów.