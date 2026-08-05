Premiera GTA 6 znowu przełożona? "W ogóle by mnie to nie zdziwiło"

Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, już dawno gralibyśmy Grand Theft Auto 6. No ale nie poszło.
Ostatecznie premiera nadchodzącego hitu Rockstar Games była dwukrotnie przekładana. Czy na tym koniec?
Czy GTA 6 może zostać znowu opóźnione?
Do pewnego momentu społeczność drżała, obawiając się kolejnego opóźnienia Grand Theft Auto 6. Niemniej uruchomienie przedsprzedaży przynajmniej częściowo uspokoiło zaniepokojonych, a znaków wskazujących potencjalne kolejne problemy nie ma. Nie oznacza to jednak, iż wszystko zostało wyryte w kamieniu i na pewno nic się nie zmieni. W temacie wypowiedział się też Mike York, który był animatorem Rockstara między 2012 a 2017 rokiem i jako taki pracował przy Grand Theft Auto 5. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał on, że nie byłby zaskoczony, gdyby okazało się, że jakiegoś powodu data premiery nowego GTA ponownie zostanie zmieniona.
Swoją tezę, która padłą w rozmowie z serwisem Indy100, York oparł na własnych doświadczeniach, zaznaczając jednak, iż nie wie, co obecnie dzieje się w studiu:
Mówiąc z własnej perspektywy i bazując na pracy przy GTA 5 – choć obecnie tam nie pracuję, więc nie mogę poprzeć tego wiedzą z pierwszej ręki – z moich doświadczeń wynika, że mogą to znowu opóźnić. Mówiąc wprost: mogą to przełożyć raz jeszcze. Mają do tego pełne prawo. Mogą zrobić, co tylko chcą, a ludzie i tak będą czekać, to bez znaczenia. Jeśli uznają, że muszą coś dopracować, po prostu to zrobią. Jeśli więc nadejdzie listopad, a oni pomyślą: “Ta ostatnia misja wciąż nie wygląda najlepiej i ma trochę błędów”, przesuną premierę o kolejne pół roku, jeśli zajdzie taka potrzeba. W ogóle by mnie to nie zdziwiło. Nie sądzę też, by miało im to w czymkolwiek zaszkodzić.