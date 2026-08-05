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Premiera GTA 6 znowu przełożona? "W ogóle by mnie to nie zdziwiło"

Maciej Petryszyn
2026/08/05 20:30
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Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, już dawno gralibyśmy Grand Theft Auto 6. No ale nie poszło.

Ostatecznie premiera nadchodzącego hitu Rockstar Games była dwukrotnie przekładana. Czy na tym koniec?

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Czy GTA 6 może zostać znowu opóźnione?

Do pewnego momentu społeczność drżała, obawiając się kolejnego opóźnienia Grand Theft Auto 6. Niemniej uruchomienie przedsprzedaży przynajmniej częściowo uspokoiło zaniepokojonych, a znaków wskazujących potencjalne kolejne problemy nie ma. Nie oznacza to jednak, iż wszystko zostało wyryte w kamieniu i na pewno nic się nie zmieni. W temacie wypowiedział się też Mike York, który był animatorem Rockstara między 2012 a 2017 rokiem i jako taki pracował przy Grand Theft Auto 5. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał on, że nie byłby zaskoczony, gdyby okazało się, że jakiegoś powodu data premiery nowego GTA ponownie zostanie zmieniona.

Swoją tezę, która padłą w rozmowie z serwisem Indy100, York oparł na własnych doświadczeniach, zaznaczając jednak, iż nie wie, co obecnie dzieje się w studiu:

Mówiąc z własnej perspektywy i bazując na pracy przy GTA 5 – choć obecnie tam nie pracuję, więc nie mogę poprzeć tego wiedzą z pierwszej ręki – z moich doświadczeń wynika, że mogą to znowu opóźnić. Mówiąc wprost: mogą to przełożyć raz jeszcze. Mają do tego pełne prawo. Mogą zrobić, co tylko chcą, a ludzie i tak będą czekać, to bez znaczenia. Jeśli uznają, że muszą coś dopracować, po prostu to zrobią. Jeśli więc nadejdzie listopad, a oni pomyślą: “Ta ostatnia misja wciąż nie wygląda najlepiej i ma trochę błędów”, przesuną premierę o kolejne pół roku, jeśli zajdzie taka potrzeba. W ogóle by mnie to nie zdziwiło. Nie sądzę też, by miało im to w czymkolwiek zaszkodzić.

GramTV przedstawia:

Według obecnej wersji GTA 6 pojawi się na rynku 19 listopada 2026 i jako pierwsza odsłona serii w historii nie trafi na płyty – zamiast tego w pudełku znajdziemy jedynie kartkę z kodem. Do tego dochodzi wspomniane Ultimate Edition, czyli ukrywanie części single’owej zawartości za paywallem. Co jednak najciekawsze, pomimo narzekań wielu graczy i tak deklaruje, że przy okazji listopadowej premiery sięgnie po droższą wersję gry. Niedawno natomiast jeden z analityków stwierdził, że Grand Theft Auto jest… zbyt tanie i powinno kosztować 200 dolarów.

Źródło:https://insider-gaming.com/another-gta-6-release-delay-cant-be-ruled-out-says-former-dev/

Tagi:

News
Rockstar Games
opóźnienie
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
opóźnienie premiery
Mike York
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 20:53

Podsumujmy - typ, który od 9 lat nie pracuje w R*, w wywiadzie, który nikogo by normalnie nie zainteresował powiedział, że w sumie by go przełożenie premiery nie zdziwiło. Na tej podstawie, tworzycie tytuł "Premiera GTA 6 znowu przełożona? "W ogóle by mnie to nie zdziwiło"

Ja rozumiem, że trzeba zarobić, że wyświetlenia, kliki, tapy, cytowania itd muszą się zgadzać - no ale na litość boską, trzymajcie jakiś poziom. Przecież ten artykuł NIC nie wnosi i w ogóle jest o niczym. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 20:39

Powiedział to, co wszyscy wiedzą. Rockstar może przełożyć nawet za dwa lata, a gracze i tak będą twierdzić, że to gra tysiąclecia bez zobaczenia jednego screena.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112