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Rockstar Games potwierdziło Lamine Yamala w GTA 6? Rzadki ruch twórców wzbudził uwagę fanów

Mikołaj Berlik
2026/08/03 14:30
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Rockstar oficjalnie polubił wpis gwiazdy futbolu.

Rockstar Games zrobiło coś, co zdarza się niezwykle rzadko — oficjalny profil studia polubił post popularnego piłkarza Lamine’a Yamala, który wspomniał o wyczekiwanym Grand Theft Auto 6. Choć może wydawać się to drobnym gestem, fani szybko zwrócili uwagę na aktywność twórców gry.

GTA 6
GTA 6

Rockstar zauważyło wpis gwiazdy FC Barcelony

Lamine Yamal opublikował na Instagramie serię zdjęć, na których pojawił się między innymi z Ines Garcią. W opisie posta znalazła się wzmianka dotycząca GTA 6, co najwyraźniej wystarczyło, aby przyciągnąć uwagę Rockstar Games. Studio zdecydowało się polubić wpis piłkarza, co jest nietypowym zachowaniem firmy. Rockstar od lat słynie z bardzo oszczędnej komunikacji w mediach społecznościowych, szczególnie jeśli chodzi o promocję nowych odsłon serii Grand Theft Auto.

Nie wiadomo, czy reakcja była elementem zaplanowanej kampanii marketingowej, czy jedynie spontanicznym gestem zespołu. Moment jest szczególnie interesujący, ponieważ promocja GTA 6 ma w najbliższych miesiącach wyraźnie nabrać tempa.

GramTV przedstawia:

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia sugerujące, że Rockstar może przygotowywać kolejne materiały dotyczące GTA 6. Według plotek firma może w sierpniu zaprezentować bardziej szczegółowy pokaz świata gry oraz nowych mechanik. Na razie gracze nie otrzymali jeszcze oficjalnego gameplayu, choć w sieci regularnie pojawiają się różne przecieki dotyczące produkcji.

Jason i Lucia zawsze czuli, że los im nie sprzyja. Jednak gdy łatwy skok kończy się katastrofą, poznają najmroczniejsze oblicze najbardziej słonecznego miasta w Ameryce i trafiają w sam środek przestępczego spisku, który swoimi mackami oplata cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, muszą na sobie polegać tak, jak jeszcze nigdy wcześniej.

Warto przypomnieć, że GTA 6 trafi w nasze ręce 19 listopada. Wtedy pojawi się edycja na PlayStation 5 i Xbox Series X/S – pecetowcy będą musieli poczekać nieco dłużej, choć konkretnej daty nie podano.
Źródło:https://gamerant.com/gta-6-lamine-yamal-rockstar-games/

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Grand Theft Auto
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Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112