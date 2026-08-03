Rockstar Games potwierdziło Lamine Yamala w GTA 6? Rzadki ruch twórców wzbudził uwagę fanów

Rockstar Games zrobiło coś, co zdarza się niezwykle rzadko — oficjalny profil studia polubił post popularnego piłkarza Lamine’a Yamala, który wspomniał o wyczekiwanym Grand Theft Auto 6. Choć może wydawać się to drobnym gestem, fani szybko zwrócili uwagę na aktywność twórców gry.

Rockstar zauważyło wpis gwiazdy FC Barcelony

Lamine Yamal opublikował na Instagramie serię zdjęć, na których pojawił się między innymi z Ines Garcią. W opisie posta znalazła się wzmianka dotycząca GTA 6, co najwyraźniej wystarczyło, aby przyciągnąć uwagę Rockstar Games. Studio zdecydowało się polubić wpis piłkarza, co jest nietypowym zachowaniem firmy. Rockstar od lat słynie z bardzo oszczędnej komunikacji w mediach społecznościowych, szczególnie jeśli chodzi o promocję nowych odsłon serii Grand Theft Auto.