Rockstar Games potwierdziło Lamine Yamala w GTA 6? Rzadki ruch twórców wzbudził uwagę fanów

Rockstar Games zrobiło coś, co zdarza się niezwykle rzadko — oficjalny profil studia polubił post popularnego piłkarza Lamine’a Yamala, który wspomniał o wyczekiwanym Grand Theft Auto 6. Choć może wydawać się to drobnym gestem, fani szybko zwrócili uwagę na aktywność twórców gry.
Rockstar zauważyło wpis gwiazdy FC Barcelony
Lamine Yamal opublikował na Instagramie serię zdjęć, na których pojawił się między innymi z Ines Garcią. W opisie posta znalazła się wzmianka dotycząca GTA 6, co najwyraźniej wystarczyło, aby przyciągnąć uwagę Rockstar Games. Studio zdecydowało się polubić wpis piłkarza, co jest nietypowym zachowaniem firmy. Rockstar od lat słynie z bardzo oszczędnej komunikacji w mediach społecznościowych, szczególnie jeśli chodzi o promocję nowych odsłon serii Grand Theft Auto.
Nie wiadomo, czy reakcja była elementem zaplanowanej kampanii marketingowej, czy jedynie spontanicznym gestem zespołu. Moment jest szczególnie interesujący, ponieważ promocja GTA 6 ma w najbliższych miesiącach wyraźnie nabrać tempa.
Jason i Lucia zawsze czuli, że los im nie sprzyja. Jednak gdy łatwy skok kończy się katastrofą, poznają najmroczniejsze oblicze najbardziej słonecznego miasta w Ameryce i trafiają w sam środek przestępczego spisku, który swoimi mackami oplata cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, muszą na sobie polegać tak, jak jeszcze nigdy wcześniej.
Warto przypomnieć, że GTA 6 trafi w nasze ręce 19 listopada. Wtedy pojawi się edycja na PlayStation 5 i Xbox Series X/S – pecetowcy będą musieli poczekać nieco dłużej, choć konkretnej daty nie podano.
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