Batman 2 opóźniony, ale z pierwszym materiałem. Oczekiwane science fiction od Warner Bros z nową datą premiery

Wytwórnia przedstawiła nowy kalendarz premier.

Na kolejne spotkanie z Mrocznym Rycerzem w wykonaniu Roberta Pattinsona poczekamy kilka miesięcy dłużej. Warner Bros. zdecydowało się zmienić kalendarz swoich kinowych premier, a jedną z największych zmian jest przesunięcie filmu Batman 2 na początek 2028 roku. Na osłodę otrzymaliśmy pierwszy teaser filmu, który zobaczycie poniżej. Batman 2 dopiero w 2028 roku. The Great Beyond wchodzi za film DC Kontynuacja widowiska Matta Reevesa nie zadebiutuje 1 października 2027 roku, jak wcześniej planowano. Nową datę amerykańskiej premiery wyznaczono na 18 lutego 2028 roku. Oznacza to, że film trafi do kin podczas długiego weekendu związanego z Dniem Prezydentów obchodzonym w Stanach Zjednoczonych.

W podobnym terminie debiutowały wcześniej między innymi Czarna Pantera, Ant Man i Osa: Kwantomania oraz Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Produkcja Warner Bros. nie będzie jednak jedyną dużą premierą zaplanowaną na ten weekend. Na 18 lutego 2028 roku wyznaczono również datę niezatytułowanego filmu Disneya oraz fantastycznonaukowego widowiska Grandgear w reżyserii Takashiego Yamazakiego, twórcy Godzilla Minus One. Przesunięcie premiery ma dać Mattowi Reevesowi więcej czasu na dokończenie filmu. Rozpoczęcie zdjęć zostało wcześniej opóźnione o pięć miesięcy, dlatego dodatkowy okres przeznaczony na postprodukcję może okazać się szczególnie istotny w przypadku tak dużego widowiska. Pomimo zmiany terminu Batman 2 nadal ma być prezentowany w kinach IMAX. Do swoich ról powrócą Robert Pattinson jako Batman, Andy Serkis jako Alfred oraz Colin Farrell jako Pingwin. W obsadzie znaleźli się również Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez Abraham oraz Sebastian Koch. Szczegóły dotyczące fabuły nadal pozostają tajemnicą. Wczytywanie ramki mediów. Termin zwolniony przez film Reevesa zajmie The Great Beyond, nowe widowisko napisane i wyreżyserowane przez J.J. Abramsa. Produkcja science fiction z elementami fantasy trafi do kin 1 października 2027 roku. Pierwotnie Warner Bros. zamierzało wprowadzić film do kin 13 listopada tego roku, jednak studio zdecydowało się przeznaczyć więcej czasu na jego ukończenie. Abrams wciąż pracuje nad montażem, a zakończenie postprodukcji było wcześniej planowane na wrzesień. Według przekazanych informacji po pokazie testowym w kinie Regal Irvine studio podjęło również decyzję o przygotowaniu kopii filmu w formacie IMAX 70 mm. Nowy termin zapewni twórcom więcej czasu na dopracowanie obrazu i przygotowanie go do premiery w wymaganym formacie.

GramTV przedstawia:

The Great Beyond będzie pierwszym od ponad dziesięciu lat oryginalnym filmem J.J. Abramsa. Reżyser ostatnio koncentrował się przede wszystkim na dużych markach, realizując między innymi Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy oraz Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Nowa produkcja została zaprezentowana podczas kwietniowego CinemaConu. Warner Bros. liczy, że film przyciągnie szeroką widownię, a początek października wielokrotnie okazywał się dla studia korzystnym terminem. W tym okresie debiutowały wcześniej takie tytuły jak Grawitacja, Joker, Narodziny gwiazdy, Diuna, Operacja Argo oraz Infiltracja. W głównych rolach wystąpią Glen Powell i Jenna Ortega. Na ekranie pojawią się także Emma Mackey, Sophie Okonedo, Merritt Wever oraz Samuel L. Jackson. Obecnie The Great Beyond pozostaje jedyną dużą premierą szeroko dystrybuowanego filmu studyjnego zaplanowaną na 1 października 2027 roku. Przebudowa kalendarza objęła także thriller Panic Carefully Sama Esmaila oraz horror Revenge of La Llorona. Produkcje zamieniły się terminami. Panic Carefully nie pojawi się w kinach 26 lutego 2027 roku. Nową datę premiery wyznaczono na 9 kwietnia 2027 roku, a film będzie dostępny między innymi w salach IMAX. Tego samego dnia Paramount zamierza wprowadzić do kin komedię dla dorosłych Boys for Life. Sam Esmail, twórca serialu Mr. Robot, odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię Panic Carefully. Film ponownie połączy go z Julią Roberts, z którą pracował przy serialu Homecoming oraz produkcji Zostaw świat za sobą. W obsadzie znaleźli się również Eddie Redmayne, Brian Tyree Henry, Ben Chaplin, Aidan Gillen, Joe Alwyn, Naledi Murray oraz Elizabeth Olsen. Revenge of La Llorona zostało natomiast przeniesione z 9 kwietnia na 26 lutego 2027 roku. W tym terminie horror będzie rywalizował między innymi z filmami K-Pop: The Debut oraz Live Like That. Kontynuację Topieliska. Klątwy La Llorony wyreżyseruje Santiago Menghini na podstawie scenariusza Seana Tretty. W filmie wystąpią Raymond Cruz, Monica Raymund, Martín Fajardo, Acston Luca Porto, Avie Porto, Edy Ganem oraz Jay Hernandez. Historia ponownie skoncentruje się na mściwym duchu znanym jako Płacząca Kobieta. Tym razem rozbita rodzina będzie musiała zmierzyć się z własną przeszłością i połączyć siły z mieszkającym z dala od niej dziadkiem, uzdrowicielem posiadającym wiedzę o pradawnych siłach. Bohaterowie spróbują powstrzymać La Lloronę, zanim zjawa odbierze im dzieci.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.