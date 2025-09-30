Premiera Ghost of Yotei coraz bliżej. Znamy szczegóły day-one patcha

Ghost of Yotei już na starcie z wielkim patchem.

Ghost of Yotei zebrało bardzo entuzjastyczne recenzje ze strony krytyków. Na krótko przed premierą Sucker Punch ujawniło obszerne notatki z patcha, który gracze będą musieli pobrać w pierwszym dniu. Premierowy update zawiera wiele poprawek i ulepszeń, które mają zapewnić możliwie najlepszy start wyczekiwanej gry ekskluzywnej dla konsoli Sony. Sucker Punch przygotowało grę na premierę. Ghost of Yotei z masą usprawnień w day-one update Coraz większymi krokami nadciąga premiera Ghost of Yotei. Gracze wcielą się w postać Atsu, której motywem jest zemsta na grupie odpowiedzialnej za śmierć jej rodziny.

Najważniejsze elementy aktualizacji day-one, oznaczonej jako wersja 1.006 koncentrują się na poprawie wydajności, stabilności oraz eliminacji błędów związanych z rozgrywką i interfejsem użytkownika. Rozwiązano między innymi problemy wpływające na spójność oświetlenia i wydajność w trybie Ray Tracing. Usprawniono też stabilność gry podczas korzystania z trybu fotograficznego. Patch adresuje także różnorodne poprawki mające na celu zwiększenie wydajności w misjach, które charakteryzują się dużą liczbą postaci. Naprawiono rzadkie przypadki zamykania się gry, zarówno podczas długotrwałej rozgrywki, jak i w stanie bezczynności, a także błędy związane z wczytywaniem niektórych zapisów gry.

Ponadto deweloperzy zadbali o poprawę działania kamery podczas starć i nawigacji po świecie, dokonali korekt balansu broni, a także usprawnili dialogi i animacje. Dodatkowo, aby uniknąć frustracji, ograniczono liczbę podpowiedzi w łamigłówkach na niektórych poziomach trudności. Poprawiono również dźwięki uderzeń, tak aby poprawnie odpowiadały rodzajom powierzchni. Pełna lista poprawek i ulepszeń dostępna jest w tym miejscu. Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej recenzji: Ghost of Yotei - recenzja. Godny następca Ghost of Tsushima. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



